Во Франции заявили об ударе по Украине от ключевого союзника

Figaro: Польша ударила по Украине, отказавшись поставлять ей оружие

22 сентября 2023 в 07:25 Размер текста - 17 +

Ранее Польша отказалась отправлять Украине новое вооружение Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша нанесла серьезный удар по Украине, отказавшись поставлять ей оружие. Об этом сообщает французская газета Figaro. «Заявление Варшавы стало настоящим ударом для Украины. <…> Каковы бы ни были причины выхода Польши из состава „активно помогающих Украине стран“, это дорого обойдется украинцам», — говорится в материале . По данным автора публикации, Польша занимала шестое место по объемам поставок вооружений. Страна отправила Украине около трех миллиардов евро, часть из которых ушла на финансовую помощь. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не будет отправлять Украине новое вооружение. По его словам, все инвестиции пойдут на обслуживание нужд польской армии. Однако страна все еще продолжает поставлять Украине самоходные гаубицы Krab согласно действующему соглашению. CNN сообщает, что конфликт Польши и Украины может привести к тому, что ВСУ останутся без западного оружия. Еще до заявления польского лидера в Кремле отмечали, что конфликт между Украиной и Польшой будет нарастать. Это связано не только с тем, что польские власти продлили эмбарго на украинское зерно, но и с действиями Киева. Так, в ответ на запрет Польши ввозить зерно на Украине задумались над тем, чтобы ввести эмбарго на польские яблоки и помидоры, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польша нанесла серьезный удар по Украине, отказавшись поставлять ей оружие. Об этом сообщает французская газета Figaro. «Заявление Варшавы стало настоящим ударом для Украины. <…> Каковы бы ни были причины выхода Польши из состава „активно помогающих Украине стран“, это дорого обойдется украинцам», — говорится в материале. По данным автора публикации, Польша занимала шестое место по объемам поставок вооружений. Страна отправила Украине около трех миллиардов евро, часть из которых ушла на финансовую помощь. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не будет отправлять Украине новое вооружение. По его словам, все инвестиции пойдут на обслуживание нужд польской армии. Однако страна все еще продолжает поставлять Украине самоходные гаубицы Krab согласно действующему соглашению. CNN сообщает, что конфликт Польши и Украины может привести к тому, что ВСУ останутся без западного оружия. Еще до заявления польского лидера в Кремле отмечали, что конфликт между Украиной и Польшой будет нарастать. Это связано не только с тем, что польские власти продлили эмбарго на украинское зерно, но и с действиями Киева. Так, в ответ на запрет Польши ввозить зерно на Украине задумались над тем, чтобы ввести эмбарго на польские яблоки и помидоры, передает RT.