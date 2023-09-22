Axios: в Конгрессе США высмеяли Зеленского во время его визита

22 сентября 2023 в 08:54 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не смог добиться от США поставок ракет ATACMS Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США получил «холодный прием». К тому же несколько десятков республиканцев использовали выступление Зеленского, чтобы высмеять политика, передает портал Axios. «Эффективность личных обращений Зеленского была поставлена под сомнение, поскольку десятки республиканцев использовали его визит как повод, чтобы пренебречь просьбами Украины и высмеять ее лидера. <…> Украинскому лидеру в Конгрессе оказали «холодный прием», — говорится в материале Axios . Отмечается, что перед визитом Зеленского в США группа американских законодателей выступила против того, чтобы Штаты выделили Украине 24 миллиардов долларов военной помощи. Группа наставила на том, чтобы Украина объяснила, куда страна потратила ранее выданные деньги и что она будет делать с новыми. К тому же Зеленский не смог достичь главной цели от поездки в США. Хоть страна и пообещала Украине новые поставки, однако в них не войдут тактические ракеты ATACMS, которые запрашивал Киев, передает RT. Несмотря на это, во время визита в США Зеленский все же смог договориться с президентом Джо Байденым, чтобы начать совместное производство оружия. Ранее президенту Украины отказали в выступлении в нижней палате Конгресса. Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти сослался на занятность членов законодательного органа США. В последний раз Зеленский выступал перед палатой в 2022 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США получил «холодный прием». К тому же несколько десятков республиканцев использовали выступление Зеленского, чтобы высмеять политика, передает портал Axios. «Эффективность личных обращений Зеленского была поставлена под сомнение, поскольку десятки республиканцев использовали его визит как повод, чтобы пренебречь просьбами Украины и высмеять ее лидера. <…> Украинскому лидеру в Конгрессе оказали «холодный прием», — говорится в материале Axios. Отмечается, что перед визитом Зеленского в США группа американских законодателей выступила против того, чтобы Штаты выделили Украине 24 миллиардов долларов военной помощи. Группа наставила на том, чтобы Украина объяснила, куда страна потратила ранее выданные деньги и что она будет делать с новыми. К тому же Зеленский не смог достичь главной цели от поездки в США. Хоть страна и пообещала Украине новые поставки, однако в них не войдут тактические ракеты ATACMS, которые запрашивал Киев, передает RT. Несмотря на это, во время визита в США Зеленский все же смог договориться с президентом Джо Байденым, чтобы начать совместное производство оружия. Ранее президенту Украины отказали в выступлении в нижней палате Конгресса. Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти сослался на занятность членов законодательного органа США. В последний раз Зеленский выступал перед палатой в 2022 году.