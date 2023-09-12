Экс-мэра курганского округа, отправленного в СИЗО, обвиняют в новом преступлении

Ранее Александра Сытова обвиняли в получении трех взяток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего главу Целинного муниципального округа Курганской области Александра Сытова, которого отправили в СИЗО по подозрению в коррупции, обвинили в мошенничестве. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.

«Установлено, что бывший глава администрации Целинного округа совместно со своей родственницей, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили субсидию на содействие самозанятости безработных граждан в размере 250 тысяч рублей. Сообщники предоставили заведомо ложные финансовые документы, изготовленные по просьбе фигуранта представителями коммерческой организации другого региона», — указано в сообщении. В УМВД добавили, что деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Преступление, по данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД России, произошло в сентябре—октябре 2022 года. Представители СК возбудили уголовное дело. Сытова обвиняют в мошенничестве при получении выплат.

Ранее стало известно, что бывшего главу округа обвиняют в получении трех взяток, связанных с постройкой спортзала в сельской школе. 13 сентября решением суда Сытова отправили в СИЗО на два месяца. Он возглавлял округ до февраля 2023 года. Уходя в отставку Сытов сослался на состояние здоровья.