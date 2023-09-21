Жители Нового Уренгоя пожаловались на скандальную управляющую компанию

Прокуратура ЯНАО проверит деятельность управляющей компании «ТСЖ»

Жители Нового Уренгоя пожаловались на компанию «ТСЖ» в прокуратуру Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались в прокуратуру на управляющую компанию «ТСЖ», которая конфликтовала с интернет-провайдерами. Жалоба касается содержания имущества многоквартирного дома, сообщила пресс-служба прокуратуры округа.

«Жителей Нового Уренгоя волновали вопросы бездействия управляющей организации „ТСЖ“, которая ненадлежащим образом осуществляет услуги по содержанию имущества многоквартирного дома по улице Сибирская», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Новоуренгойцы озвучили жалобу в ходе личного приема, который провел зампрокурора ЯНАО Александр Демин.

В пресс-службе региональной прокуратуры корреспонденту агентства пояснили, что жалобы приняты к рассмотрению. Будет проведена проверка, по результатам которой предпримут дальнейшие действия.

Ранее URA.RU рассказало, что компания «ТСЖ» не давала доступ интернет-провайдерам к ремонту оборудования. В результате чего более десятка домов в Новом Уренгое остались без интернета.