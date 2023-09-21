21 сентября 2023

Жители Нового Уренгоя пожаловались на скандальную управляющую компанию

Прокуратура ЯНАО проверит деятельность управляющей компании «ТСЖ»
© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Жители Нового Уренгоя пожаловались на компанию «ТСЖ» в прокуратуру Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались в прокуратуру на управляющую компанию «ТСЖ», которая конфликтовала с интернет-провайдерами. Жалоба касается содержания имущества многоквартирного дома, сообщила пресс-служба прокуратуры округа.

«Жителей Нового Уренгоя волновали вопросы бездействия управляющей организации „ТСЖ“, которая ненадлежащим образом осуществляет услуги по содержанию имущества многоквартирного дома по улице Сибирская», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Новоуренгойцы озвучили жалобу в ходе личного приема, который провел зампрокурора ЯНАО Александр Демин.

В пресс-службе региональной прокуратуры корреспонденту агентства пояснили, что жалобы приняты к рассмотрению. Будет проведена проверка, по результатам которой предпримут дальнейшие действия.

Ранее URA.RU рассказало, что компания «ТСЖ» не давала доступ интернет-провайдерам к ремонту оборудования. В результате чего более десятка домов в Новом Уренгое остались без интернета.

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались в прокуратуру на управляющую компанию «ТСЖ», которая конфликтовала с интернет-провайдерами. Жалоба касается содержания имущества многоквартирного дома, сообщила пресс-служба прокуратуры округа. «Жителей Нового Уренгоя волновали вопросы бездействия управляющей организации „ТСЖ“, которая ненадлежащим образом осуществляет услуги по содержанию имущества многоквартирного дома по улице Сибирская», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Новоуренгойцы озвучили жалобу в ходе личного приема, который провел зампрокурора ЯНАО Александр Демин. В пресс-службе региональной прокуратуры корреспонденту агентства пояснили, что жалобы приняты к рассмотрению. Будет проведена проверка, по результатам которой предпримут дальнейшие действия. Ранее URA.RU рассказало, что компания «ТСЖ» не давала доступ интернет-провайдерам к ремонту оборудования. В результате чего более десятка домов в Новом Уренгое остались без интернета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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