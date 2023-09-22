Пермский аэропорт возобновил работу

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Прессконференция с участием губернатора в аэропорту. Пермь, аэропорт большое савино
Из Перми в Москву вылетел самолет Фото:

Работа пермского аэропорта Большое Савино возобновилась после того, как была приостановлена. Из Перми в Москву улетел борт «Аэрофлота».

Судя по данным сервиса flightradar, самолет из Перми в Шереметьево вылетел в 15:11. «Компания „Аэрофлот“, борт Airbus А320-214», — говорится в карточке улетевшего самолета.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский аэропорт приостановил свою работу. Это было связано с тем, что при посадке в Перми самолет из Антальи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту в этот момент было более 170 человек.

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Работа пермского аэропорта Большое Савино возобновилась после того, как была приостановлена. Из Перми в Москву улетел борт «Аэрофлота». Судя по данным сервиса flightradar, самолет из Перми в Шереметьево вылетел в 15:11. «Компания „Аэрофлот“, борт Airbus А320-214», — говорится в карточке улетевшего самолета. Ранее URA.RU сообщало, что пермский аэропорт приостановил свою работу. Это было связано с тем, что при посадке в Перми самолет из Антальи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту в этот момент было более 170 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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