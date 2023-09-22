Пермский аэропорт возобновил работу

Из Перми в Москву вылетел самолет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Работа пермского аэропорта Большое Савино возобновилась после того, как была приостановлена. Из Перми в Москву улетел борт «Аэрофлота».

Судя по данным сервиса flightradar, самолет из Перми в Шереметьево вылетел в 15:11. «Компания „Аэрофлот“, борт Airbus А320-214», — говорится в карточке улетевшего самолета.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский аэропорт приостановил свою работу. Это было связано с тем, что при посадке в Перми самолет из Антальи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту в этот момент было более 170 человек.