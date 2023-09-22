Появились кадры после ракетного удара по Севастополю

Появилось видео, на котором запечатлены последствия ракетного удара в Севастополе. Обломки разбросаны на значительное расстояние.
На место происшествия прибывает большое количество скорых служб. В городе звучит сигнал ракетной опасности. В результате удара пострадали 6 человек, сообщает telegram-канал 112.
По словам глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова, штаб Черноморского флота в Севастополе подвергся удару крылатой ракетой «воздух-земля» Storm Shadow. Жителей ближайших районов к штабу Черноморского флота просят искать укрытие.
Ранее штаб Черноморского флота в Севастополе подвергся ракетному удару. Губернатор города Михаил Развозжаев также предупредил местных жителей о возможном риске новой ракетной атаки по Севастополю.
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