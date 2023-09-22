Появились кадры после ракетного удара по Севастополю

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Виды города. Пермь, разбитое окно, заброшка
Обломки разбросаны на значительное расстояние Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Появилось видео, на котором запечатлены последствия ракетного удара в Севастополе. Обломки разбросаны на значительное расстояние.

На место происшествия прибывает большое количество скорых служб. В городе звучит сигнал ракетной опасности. В результате удара пострадали 6 человек, сообщает telegram-канал 112.

По словам глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова, штаб Черноморского флота в Севастополе подвергся удару крылатой ракетой «воздух-земля» Storm Shadow. Жителей ближайших районов к штабу Черноморского флота просят искать укрытие.

Ранее штаб Черноморского флота в Севастополе подвергся ракетному удару. Губернатор города Михаил Развозжаев также предупредил местных жителей о возможном риске новой ракетной атаки по Севастополю.

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Появилось видео, на котором запечатлены последствия ракетного удара в Севастополе. Обломки разбросаны на значительное расстояние. На место происшествия прибывает большое количество скорых служб. В городе звучит сигнал ракетной опасности. В результате удара пострадали 6 человек, сообщает telegram-канал 112. По словам глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова, штаб Черноморского флота в Севастополе подвергся удару крылатой ракетой «воздух-земля» Storm Shadow. Жителей ближайших районов к штабу Черноморского флота просят искать укрытие. Ранее штаб Черноморского флота в Севастополе подвергся ракетному удару. Губернатор города Михаил Развозжаев также предупредил местных жителей о возможном риске новой ракетной атаки по Севастополю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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