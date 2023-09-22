Во время ракетного удара ВСУ по Севастополю погиб военнослужащий

Ракетный удар ВСУ по Севастополю унес жизнь одного военнослужащего, рассказали в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате ракетного удара ВСУ по Севастополю погиб один военнослужащий. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В результате ракетной атаки повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб», —
Штаб Черноморского флота в Севастополе был подвергнут ракетному удару, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. По меньшей мере шесть человек пострадали от удара ракетой Storm Shadow, по информации telegram-канала «112».
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