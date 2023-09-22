Во время ракетного удара ВСУ по Севастополю погиб военнослужащий

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Ракетный удар ВСУ по Севастополю унес жизнь одного военнослужащего, рассказали в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате ракетного удара ВСУ по Севастополю погиб один военнослужащий. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В результате ракетной атаки повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что в процессе противодействия атаке при помощи противовоздушной обороны удалось сбить пять ракет.

Штаб Черноморского флота в Севастополе был подвергнут ракетному удару, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. По меньшей мере шесть человек пострадали от удара ракетой Storm Shadow, по информации telegram-канала «112».

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В результате ракетного удара ВСУ по Севастополю погиб один военнослужащий. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В результате ракетной атаки повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что в процессе противодействия атаке при помощи противовоздушной обороны удалось сбить пять ракет. Штаб Черноморского флота в Севастополе был подвергнут ракетному удару, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. По меньшей мере шесть человек пострадали от удара ракетой Storm Shadow, по информации telegram-канала «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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