В Крыму зафиксирована беспрецедентная кибератака

В Крыму зафиксировали перебои с интернетом из-за беспрецедентной кибератаки на операторов связи. Об этом заявил советник главы Республики Олег Крючков.
«Беспрецедентная кибер-атака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове», — написал Олег Крючков в своем telegram-канале. По его словам, все службы работают над устранением данной ситуации.
Крым в последние дни активно подвергается атаке со стороны украинских сил. Киев ударял при помощи БПЛА в ночь на 21 сентября по полуострову. Также Украина запускала управляемую ракету и беспилотники 22 сентября. Кроме того, Киев нанес удар ракетами по Севастополю.
В Крыму зафиксировали перебои с интернетом из-за беспрецедентной кибератаки на операторов связи. Об этом заявил советник главы Республики Олег Крючков. «Беспрецедентная кибер-атака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове», — написал Олег Крючков в своем telegram-канале. По его словам, все службы работают над устранением данной ситуации. Крым в последние дни активно подвергается атаке со стороны украинских сил. Киев ударял при помощи БПЛА в ночь на 21 сентября по полуострову. Также Украина запускала управляемую ракету и беспилотники 22 сентября. Кроме того, Киев нанес удар ракетами по Севастополю.