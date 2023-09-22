В Крыму зафиксирована беспрецедентная кибератака

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, командная строка, it-технологиии
Хакеры атаковали интернет-провайдеров в Крыму Фото:

В Крыму зафиксировали перебои с интернетом из-за беспрецедентной кибератаки на операторов связи. Об этом заявил советник главы Республики Олег Крючков.

«Беспрецедентная кибер-атака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове», — написал Олег Крючков в своем telegram-канале. По его словам, все службы работают над устранением данной ситуации.

Крым в последние дни активно подвергается атаке со стороны украинских сил. Киев ударял при помощи БПЛА в ночь на 21 сентября по полуострову. Также Украина запускала управляемую ракету и беспилотники 22 сентября. Кроме того, Киев нанес удар ракетами по Севастополю.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Крыму зафиксировали перебои с интернетом из-за беспрецедентной кибератаки на операторов связи. Об этом заявил советник главы Республики Олег Крючков. «Беспрецедентная кибер-атака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове», — написал Олег Крючков в своем telegram-канале. По его словам, все службы работают над устранением данной ситуации. Крым в последние дни активно подвергается атаке со стороны украинских сил. Киев ударял при помощи БПЛА в ночь на 21 сентября по полуострову. Также Украина запускала управляемую ракету и беспилотники 22 сентября. Кроме того, Киев нанес удар ракетами по Севастополю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...