Самолет, летевший в Пермь из Мурманска, приземлился в Екатеринбурге

22 сентября 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Из-за ЧП в пермском аэропорту самолет, летевший из Мурманска, приземлился в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет, следовавший по маршруту Мурманск-Пермь, приземлился в Екатеринбурге. Причиной послужило временное закрытие пермского аэропорта Большое Савино. «В связи с закрытием аэропорта Большое Савино в Перми на прием воздушных судов рейс EO-920 авиакомпании „Икар“, летящий из Мурманска, сел в Екатеринбурге. После открытия аэропорта пассажиров доставят к месту назначения», — сообщает издание «Мурманский вестник». Ранее пермский аэропорт Большое Савино был закрыт из-за ЧП. Самолет Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс по маршруту Анталья — Пермь, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров при посадке. На борту находились 174 пассажира, никто из них не пострадал. Сейчас аэродром возобновил работу в прежнем режиме. В происшествии разбирается транспортная прокуратура.

Самолет, следовавший по маршруту Мурманск-Пермь, приземлился в Екатеринбурге. Причиной послужило временное закрытие пермского аэропорта Большое Савино. «В связи с закрытием аэропорта Большое Савино в Перми на прием воздушных судов рейс EO-920 авиакомпании „Икар“, летящий из Мурманска, сел в Екатеринбурге. После открытия аэропорта пассажиров доставят к месту назначения», — сообщает издание «Мурманский вестник». Ранее пермский аэропорт Большое Савино был закрыт из-за ЧП. Самолет Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс по маршруту Анталья — Пермь, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров при посадке. На борту находились 174 пассажира, никто из них не пострадал. Сейчас аэродром возобновил работу в прежнем режиме. В происшествии разбирается транспортная прокуратура.