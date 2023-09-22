Самолет, летевший в Пермь из Мурманска, приземлился в Екатеринбурге

Самолет, следовавший по маршруту Мурманск-Пермь, приземлился в Екатеринбурге. Причиной послужило временное закрытие пермского аэропорта Большое Савино.
«В связи с закрытием аэропорта Большое Савино в Перми на прием воздушных судов рейс EO-920 авиакомпании „Икар“, летящий из Мурманска, сел в Екатеринбурге. После открытия аэропорта пассажиров доставят к месту назначения», — сообщает издание «Мурманский вестник».
Ранее пермский аэропорт Большое Савино был закрыт из-за ЧП. Самолет Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс по маршруту Анталья — Пермь, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров при посадке. На борту находились 174 пассажира, никто из них не пострадал. Сейчас аэродром возобновил работу в прежнем режиме. В происшествии разбирается транспортная прокуратура.
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