Депутат ГД Бессараб: с 2025 года часть пенсий будет индексироваться 2 раза в год

23 сентября 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Страховую пенсию получают по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России С 2025 года в России будут два раза в года индексировать страховые пенсии. С 1 февраля выплаты будут увеличены на годовой процент инфляции, а с 1 апреля — на фактическое значение роста доходов Социального фонда России. Об этом в беседе с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Дефицит бюджета запланирован на ближайшую трехлетку, но вместе с тем те параметры, которые уже заложены, будут, безусловно, выполнены. Правительство изыскивает средства. Как изыскало на этот год, также будут найдены на 2024 и 2025 годы. Хочу напомнить, что страховые пенсии по старости и в целом в 2024 году будут повышены единоразово в 2024 году. А начиная с 2025 года предусмотрено повышение дважды. С 1 февраля 2025 — на годовой процент инфляции и с 1 апреля — на фактическое значение роста доходов», — сказала Светлана Бессараб. «Фактически рост доходов Соцфонда обеспечивается ростом отчислений страховых взносов работающих. С ростом зарплат увеличиваются отчисления до предельной величины базы начисления. Она тоже растет год от года», — уточнила парламентарий. Ранее правительство РФ провело заседание по бюджету на ближайшие три года. Так, в 2024 году прогнозируются доходы в 35 триллионов рублей. При этом бюджет будет дефицитным. Разница будет покрываться за счет заимствования, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 2025 года в России будут два раза в года индексировать страховые пенсии. С 1 февраля выплаты будут увеличены на годовой процент инфляции, а с 1 апреля — на фактическое значение роста доходов Социального фонда России. Об этом в беседе с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Дефицит бюджета запланирован на ближайшую трехлетку, но вместе с тем те параметры, которые уже заложены, будут, безусловно, выполнены. Правительство изыскивает средства. Как изыскало на этот год, также будут найдены на 2024 и 2025 годы. Хочу напомнить, что страховые пенсии по старости и в целом в 2024 году будут повышены единоразово в 2024 году. А начиная с 2025 года предусмотрено повышение дважды. С 1 февраля 2025 — на годовой процент инфляции и с 1 апреля — на фактическое значение роста доходов», — сказала Светлана Бессараб. «Фактически рост доходов Соцфонда обеспечивается ростом отчислений страховых взносов работающих. С ростом зарплат увеличиваются отчисления до предельной величины базы начисления. Она тоже растет год от года», — уточнила парламентарий. Ранее правительство РФ провело заседание по бюджету на ближайшие три года. Так, в 2024 году прогнозируются доходы в 35 триллионов рублей. При этом бюджет будет дефицитным. Разница будет покрываться за счет заимствования, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.