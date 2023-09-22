22 сентября 2023

Депутат ГД Бессараб: с 2025 года часть пенсий будет индексироваться 2 раза в год

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Страховую пенсию получают по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца Фото:
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Пенсионная реформа в России

С 2025 года в России будут два раза в года индексировать страховые пенсии. С 1 февраля выплаты будут увеличены на годовой процент инфляции, а с 1 апреля — на фактическое значение роста доходов Социального фонда России. Об этом в беседе с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Дефицит бюджета запланирован на ближайшую трехлетку, но вместе с тем те параметры, которые уже заложены, будут, безусловно, выполнены. Правительство изыскивает средства. Как изыскало на этот год, также будут найдены на 2024 и 2025 годы. Хочу напомнить, что страховые пенсии по старости и в целом в 2024 году будут повышены единоразово в 2024 году. А начиная с 2025 года предусмотрено повышение дважды. С 1 февраля 2025 — на годовой процент инфляции и с 1 апреля — на фактическое значение роста доходов», — сказала Светлана Бессараб.

«Фактически рост доходов Соцфонда обеспечивается ростом отчислений страховых взносов работающих. С ростом зарплат увеличиваются отчисления до предельной величины базы начисления. Она тоже растет год от года», — уточнила парламентарий.

Ранее правительство РФ провело заседание по бюджету на ближайшие три года. Так, в 2024 году прогнозируются доходы в 35 триллионов рублей. При этом бюджет будет дефицитным. Разница будет покрываться за счет заимствования, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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С 2025 года в России будут два раза в года индексировать страховые пенсии. С 1 февраля выплаты будут увеличены на годовой процент инфляции, а с 1 апреля — на фактическое значение роста доходов Социального фонда России. Об этом в беседе с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Дефицит бюджета запланирован на ближайшую трехлетку, но вместе с тем те параметры, которые уже заложены, будут, безусловно, выполнены. Правительство изыскивает средства. Как изыскало на этот год, также будут найдены на 2024 и 2025 годы. Хочу напомнить, что страховые пенсии по старости и в целом в 2024 году будут повышены единоразово в 2024 году. А начиная с 2025 года предусмотрено повышение дважды. С 1 февраля 2025 — на годовой процент инфляции и с 1 апреля — на фактическое значение роста доходов», — сказала Светлана Бессараб. «Фактически рост доходов Соцфонда обеспечивается ростом отчислений страховых взносов работающих. С ростом зарплат увеличиваются отчисления до предельной величины базы начисления. Она тоже растет год от года», — уточнила парламентарий. Ранее правительство РФ провело заседание по бюджету на ближайшие три года. Так, в 2024 году прогнозируются доходы в 35 триллионов рублей. При этом бюджет будет дефицитным. Разница будет покрываться за счет заимствования, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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