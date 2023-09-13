Экономист объяснил, что будет с курсом доллара из-за решения ЦБ

Экономист Козырев: курс доллара опустится в ближайшие дни

13 сентября 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Максим Козырев заявил, что курс рубля находится в диапазоне, который более-менее всех устраивает Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курс доллара будет опускаться в ближайшие дни, когда Центробанк начнет продажу большого объема валюты. Об этом сообщил экономист Максим Козырев. По его словам, курс рубля сейчас находится в диапазоне, который более-менее всех устраивает. «Мы видим, что доллар перестал пугающе расти, опустился — он готовился к взлету, было 102 (рубля за доллар), а сейчас — 95. И в ближайшие дни, когда Центробанк будет продавать большие объемы валюты, опустится еще», — заявил Козырев в беседе с радио Sputnik. По его словам, курс рубля на данный момент более-менее всех устраивает. Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил, что доллар может снизиться по отношению к рублю максимум до 92,5 рубля, но потом снова продолжит расти, если ЦБ не примет более жесткие меры поддержки национальной валюты. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк РФ продолжит повышать ключевую ставку.

Курс доллара будет опускаться в ближайшие дни, когда Центробанк начнет продажу большого объема валюты. Об этом сообщил экономист Максим Козырев. По его словам, курс рубля сейчас находится в диапазоне, который более-менее всех устраивает. «Мы видим, что доллар перестал пугающе расти, опустился — он готовился к взлету, было 102 (рубля за доллар), а сейчас — 95. И в ближайшие дни, когда Центробанк будет продавать большие объемы валюты, опустится еще», — заявил Козырев в беседе с радио Sputnik. По его словам, курс рубля на данный момент более-менее всех устраивает. Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил, что доллар может снизиться по отношению к рублю максимум до 92,5 рубля, но потом снова продолжит расти, если ЦБ не примет более жесткие меры поддержки национальной валюты. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк РФ продолжит повышать ключевую ставку.