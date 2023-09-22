Курганцы смогут платить за спорную коммунальную услугу меньше

Суд отменил новые нормативы накопления мусора в Курганской области

Суд признал нормативы накопления ТКО в Курганской области недействующими Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд признал новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Курганской области недействующими. Информация об этом опубликована в картотеке суда. На основе нормативов рассчитывается плата за мусор. Для жителей многоквартирных домов стоимость услуги должна снизиться, рассказал URA.RU эксперт в области обращения с отходами.

«Иск к департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области об оспаривании нормативного правового акта (приказ департамента №252 от 17 августа об установлении нормативов накопления ТКО по территории Курганской области) удовлетворен», — указано в картотеке суда.

Эксперт пояснил, что согласно постановлению правительства РФ №1390 от 26 августа 2023 году, в случае признания в судебном порядке нормативов недействующими, департамент вправе установить нормативы накопления в соответствии с табличными значениями раздела №3. В разделе указаны средние нормативы накопления для регионов. Для жителей многоквартирных домов Курганской области норматив составляет 1,77 кубометров на человека в год, что чуть меньше отмененных судом (1,8 кубометров) и существенно меньше действовавших до августа (2,29 кубометров). Эти нормативы могут быть установлены на 18 месяцев. За это время в регионе должны провести замеры фактического накопления мусора.

URA.RU направило запрос в департамент гражданской защиты населения с просьбой прокомментировать ситуацию с отменой нормативов, а также уточнить, как это отразится на стоимости услуги по обращению с отходами. Ответ ожидается. Редакция также направила запрос в ООО «Чистый город» с вопросом о перерасчете платежей за период действия отмененных нормативов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане стоимость платы за вывоз мусора упадет более чем на 20% для жителей многоквартирных домов из-за применения новых нормативов накопления ТКО. Житель Кургана Сергей Завьялов и прокуратура в судебном порядке отменили несколько правовых актов властей по нормативам. Эксперты подсчитали, что нормативы и плата за услугу регоператора (ООО «Чистый город») были завышены. Завьялов считает, что регоператор должен снизить плату в два раза.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2023 № 1390 скрин: портал «Официальное опубликование правовых актов», http://publication.pravo.gov.ru