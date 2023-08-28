В Кургане стоимость самой спорной коммунальной услуги снизится на 20%

Для жителей Кургана плата за вывоз мусора снизится более чем на 20%

28 августа 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Курганцы будут платить за вывоз мусора меньше Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кургане стоимость платы за вывоз мусора упадет более чем на 20% для жителей многоквартирных домов. Снижение произойдет из-за применения новых нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили URA.RU в департаменте гражданской защиты, охраны природных ресурсов и окружающей среды Курганской области. «По информации Государственной жилищной инспекции Курганской области, стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО уменьшится. Раньше стоимость для многоквартирных и индивидуальных жилых домов, расположенных на Кургана, составляла 93,92 рубля с человека (в Шадринске и поселениях — 85 рублей). В связи с новыми нормативами накопления ТКО стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО для многоквартирных домов, расположенных в Курганской области, будет составлять 73,83 рубля с человека, для индивидуальных жилых домов — 82,03 рубля с человека», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов, установленные приказом департамента от 17 августа 2023 года, рассчитаны на основании сезонных замеров образования ТКО, проведенных в период 2020—2021 годов. Предыдущие нормативы суд признал недействующими со дня принятия. В департаменте отметили, что коммерческий учет ТКО исходя из фактических значений образования мусора возможен лишь при наличии системы раздельного накопления отходов. В регионе такой системы нет. URA.RU писало, что жители Кургана судятся с региональными властями за снижение стоимости платы за мусор.

Курганцам удалось отменить несколько приказов департамента гражданской защиты населения, касающихся нормативов накопления ТКО. Суд признал нормативы по накоплению ТКО в Курганской области недействующими, так как они основаны на расчетах, признанных ошибочными. Житель Кургана Сергей Завьялов считает нормативы завышенными. По его расчетам, плату за мусор региональный оператор (ООО «Чистый город») должен снизить в два раза. Ранее Завьялов отмечал, что готов оспорить и новые нормативы в суде в упрощенном порядке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане стоимость платы за вывоз мусора упадет более чем на 20% для жителей многоквартирных домов. Снижение произойдет из-за применения новых нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили URA.RU в департаменте гражданской защиты, охраны природных ресурсов и окружающей среды Курганской области. «По информации Государственной жилищной инспекции Курганской области, стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО уменьшится. Раньше стоимость для многоквартирных и индивидуальных жилых домов, расположенных на Кургана, составляла 93,92 рубля с человека (в Шадринске и поселениях — 85 рублей). В связи с новыми нормативами накопления ТКО стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО для многоквартирных домов, расположенных в Курганской области, будет составлять 73,83 рубля с человека, для индивидуальных жилых домов — 82,03 рубля с человека», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов, установленные приказом департамента от 17 августа 2023 года, рассчитаны на основании сезонных замеров образования ТКО, проведенных в период 2020—2021 годов. Предыдущие нормативы суд признал недействующими со дня принятия. В департаменте отметили, что коммерческий учет ТКО исходя из фактических значений образования мусора возможен лишь при наличии системы раздельного накопления отходов. В регионе такой системы нет. URA.RU писало, что жители Кургана судятся с региональными властями за снижение стоимости платы за мусор. Курганцам удалось отменить несколько приказов департамента гражданской защиты населения, касающихся нормативов накопления ТКО. Суд признал нормативы по накоплению ТКО в Курганской области недействующими, так как они основаны на расчетах, признанных ошибочными. Житель Кургана Сергей Завьялов считает нормативы завышенными. По его расчетам, плату за мусор региональный оператор (ООО «Чистый город») должен снизить в два раза. Ранее Завьялов отмечал, что готов оспорить и новые нормативы в суде в упрощенном порядке.