США направили истребители F-16 для патрулирования Черного моря

22 сентября 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

В Румынию направлены четыре американских истребителя, заявил Дилан Уайт Фото: Министерство обороны Великобритании Четыре истребителя F-16 прибыли в Румынию из США для усиления воздушного патрулирования в регионе Черного моря. Об этом рассказал исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт. «США направили четыре F-16 в Румынию для усиления патрулирования Черного моря», — передает слова Уайта официальный сайт НАТО. Он добавил, что истребители прибыли на авиабазу Фетешти. Уайт подчеркнул важность обеспечения безопасности каждого члена Североатлантического альянса. В свете конфликта на Украине и нанесения ударов по украинской военной инфраструктуре, расположенной близко к территории НАТО, альянс усилил свое присутствие в восточной части организации. Здесь располагаются многонациональные боевые группы, а также совершаются регулярные наблюдательные полеты, заключил Уайт. Ранее стало известно, что российский удар по украинским портам, прилегающим к странам НАТО, вызвал тревогу и панику в альянсе. В районе Крыма увеличилась активность авиации альянса. Там замечено присутствие разведывательного беспилотника, турецкого патрульного самолета, а также самолетов Boeing E-3A Sentry и Boeing KC-135R Stratotanker в районе Румынии, передает RT. Действия Североатлантического альянса вблизи российских границ приведут к обострению внешнеполитической обстановки, отмечали в МИД РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Четыре истребителя F-16 прибыли в Румынию из США для усиления воздушного патрулирования в регионе Черного моря. Об этом рассказал исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт. «США направили четыре F-16 в Румынию для усиления патрулирования Черного моря», — передает слова Уайта официальный сайт НАТО. Он добавил, что истребители прибыли на авиабазу Фетешти. Уайт подчеркнул важность обеспечения безопасности каждого члена Североатлантического альянса. В свете конфликта на Украине и нанесения ударов по украинской военной инфраструктуре, расположенной близко к территории НАТО, альянс усилил свое присутствие в восточной части организации. Здесь располагаются многонациональные боевые группы, а также совершаются регулярные наблюдательные полеты, заключил Уайт. Ранее стало известно, что российский удар по украинским портам, прилегающим к странам НАТО, вызвал тревогу и панику в альянсе. В районе Крыма увеличилась активность авиации альянса. Там замечено присутствие разведывательного беспилотника, турецкого патрульного самолета, а также самолетов Boeing E-3A Sentry и Boeing KC-135R Stratotanker в районе Румынии, передает RT. Действия Североатлантического альянса вблизи российских границ приведут к обострению внешнеполитической обстановки, отмечали в МИД РФ.