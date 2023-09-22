США направили истребители F-16 для патрулирования Черного моря

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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
В Румынию направлены четыре американских истребителя, заявил Дилан Уайт Фото:

Четыре истребителя F-16 прибыли в Румынию из США для усиления воздушного патрулирования в регионе Черного моря. Об этом рассказал исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт.

«США направили четыре F-16 в Румынию для усиления патрулирования Черного моря», — передает слова Уайта официальный сайт НАТО. Он добавил, что истребители прибыли на авиабазу Фетешти. Уайт подчеркнул важность обеспечения безопасности каждого члена Североатлантического альянса.

В свете конфликта на Украине и нанесения ударов по украинской военной инфраструктуре, расположенной близко к территории НАТО, альянс усилил свое присутствие в восточной части организации. Здесь располагаются многонациональные боевые группы, а также совершаются регулярные наблюдательные полеты, заключил Уайт.

Ранее стало известно, что российский удар по украинским портам, прилегающим к странам НАТО, вызвал тревогу и панику в альянсе. В районе Крыма увеличилась активность авиации альянса. Там замечено присутствие разведывательного беспилотника, турецкого патрульного самолета, а также самолетов Boeing E-3A Sentry и Boeing KC-135R Stratotanker в районе Румынии, передает RT. Действия Североатлантического альянса вблизи российских границ приведут к обострению внешнеполитической обстановки, отмечали в МИД РФ.

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Четыре истребителя F-16 прибыли в Румынию из США для усиления воздушного патрулирования в регионе Черного моря. Об этом рассказал исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт. «США направили четыре F-16 в Румынию для усиления патрулирования Черного моря», — передает слова Уайта официальный сайт НАТО. Он добавил, что истребители прибыли на авиабазу Фетешти. Уайт подчеркнул важность обеспечения безопасности каждого члена Североатлантического альянса. В свете конфликта на Украине и нанесения ударов по украинской военной инфраструктуре, расположенной близко к территории НАТО, альянс усилил свое присутствие в восточной части организации. Здесь располагаются многонациональные боевые группы, а также совершаются регулярные наблюдательные полеты, заключил Уайт. Ранее стало известно, что российский удар по украинским портам, прилегающим к странам НАТО, вызвал тревогу и панику в альянсе. В районе Крыма увеличилась активность авиации альянса. Там замечено присутствие разведывательного беспилотника, турецкого патрульного самолета, а также самолетов Boeing E-3A Sentry и Boeing KC-135R Stratotanker в районе Румынии, передает RT. Действия Североатлантического альянса вблизи российских границ приведут к обострению внешнеполитической обстановки, отмечали в МИД РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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