22 сентября 2023

В тюменском аэропорту на 17 часов задержали два рейса до ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, utair, самолет, ютэйр
В Тюмени задержали два рейса авиакомпании Utair Фото:

В тюменском аэропорту Рощино на 17 часов задержали два рейса авиакомпании Utair, которые направляются в Березово (ХМАО). Информация об этом размещена на сайте аэропорта.

«Рейсы ЮЭ 235 и ЮТ 235 Тюмень — Березово. Выполняет авиакомпания Utair. Вылет по расписанию планировался 22 сентября в 13:50, расчетное время — 23 сентября в 07:00», — указано на онлайн-табло аэропорта. О причинах задержки не сообщается.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Рощино. Ответ на него ожидается.

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В тюменском аэропорту Рощино на 17 часов задержали два рейса авиакомпании Utair, которые направляются в Березово (ХМАО). Информация об этом размещена на сайте аэропорта. «Рейсы ЮЭ 235 и ЮТ 235 Тюмень — Березово. Выполняет авиакомпания Utair. Вылет по расписанию планировался 22 сентября в 13:50, расчетное время — 23 сентября в 07:00», — указано на онлайн-табло аэропорта. О причинах задержки не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Рощино. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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