В тюменском аэропорту на 17 часов задержали два рейса до ХМАО

В Тюмени задержали два рейса авиакомпании Utair
В тюменском аэропорту Рощино на 17 часов задержали два рейса авиакомпании Utair, которые направляются в Березово (ХМАО). Информация об этом размещена на сайте аэропорта.
«Рейсы ЮЭ 235 и ЮТ 235 Тюмень — Березово. Выполняет авиакомпания Utair. Вылет по расписанию планировался 22 сентября в 13:50, расчетное время — 23 сентября в 07:00», — указано на онлайн-табло аэропорта. О причинах задержки не сообщается.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Рощино. Ответ на него ожидается.
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