В тюменском аэропорту на 17 часов задержали два рейса до ХМАО

23 сентября 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

В Тюмени задержали два рейса авиакомпании Utair Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В тюменском аэропорту Рощино на 17 часов задержали два рейса авиакомпании Utair, которые направляются в Березово (ХМАО). Информация об этом размещена на сайте аэропорта. «Рейсы ЮЭ 235 и ЮТ 235 Тюмень — Березово. Выполняет авиакомпания Utair. Вылет по расписанию планировался 22 сентября в 13:50, расчетное время — 23 сентября в 07:00», — указано на онлайн-табло аэропорта. О причинах задержки не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Рощино. Ответ на него ожидается.

В тюменском аэропорту Рощино на 17 часов задержали два рейса авиакомпании Utair, которые направляются в Березово (ХМАО). Информация об этом размещена на сайте аэропорта. «Рейсы ЮЭ 235 и ЮТ 235 Тюмень — Березово. Выполняет авиакомпания Utair. Вылет по расписанию планировался 22 сентября в 13:50, расчетное время — 23 сентября в 07:00», — указано на онлайн-табло аэропорта. О причинах задержки не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Рощино. Ответ на него ожидается.