В МИД Венгрии заступились за Россию перед ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто: новые пакеты санкций против РФ не нужны

23 сентября 2023 в 04:02 Размер текста - 17 +

Венгрия не поддерживает санкции ЕС против России, заявил МИД страны Сийярто Фото: Dean Calma / IAEA новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые пакеты санкций Европейского союза (ЕС) против России не нужны. Об этом он сообщил после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Мы считаем, что новые пакеты санкций [против России]не нужны. Мы надеемся, что однажды мы сможем вернуться к цивилизованному сотрудничеству между Востоком и Западом, потому что это отвечает нашим интересам», — сказал Сийярто в интервью журналистам ТАСС. По его словам, пока не проводилась профессиональная оценка и анализ введенных ЕС санкций. Также Сийярто подчеркнул, что санкционные пакеты наносят Европе больший вред, чем России. Ранее 23 июня совет ЕС принял 11-й пакет экономических ограничительных мер против России. Новый пакет антироссийских санкций включает меры против обхода действующих ограничений. В санкционный список попали 87 организаций, которые якобы поддерживают РФ, а также 100 россиян.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые пакеты санкций Европейского союза (ЕС) против России не нужны. Об этом он сообщил после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Мы считаем, что новые пакеты санкций [против России]не нужны. Мы надеемся, что однажды мы сможем вернуться к цивилизованному сотрудничеству между Востоком и Западом, потому что это отвечает нашим интересам», — сказал Сийярто в интервью журналистам ТАСС. По его словам, пока не проводилась профессиональная оценка и анализ введенных ЕС санкций. Также Сийярто подчеркнул, что санкционные пакеты наносят Европе больший вред, чем России. Ранее 23 июня совет ЕС принял 11-й пакет экономических ограничительных мер против России. Новый пакет антироссийских санкций включает меры против обхода действующих ограничений. В санкционный список попали 87 организаций, которые якобы поддерживают РФ, а также 100 россиян.