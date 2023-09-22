22 сентября 2023

В МИД Венгрии заступились за Россию перед ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто: новые пакеты санкций против РФ не нужны
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Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии. stock, stock, Сийярто Петер
Венгрия не поддерживает санкции ЕС против России, заявил МИД страны Сийярто Фото:
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые пакеты санкций Европейского союза (ЕС) против России не нужны. Об этом он сообщил после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Мы считаем, что новые пакеты санкций [против России]не нужны. Мы надеемся, что однажды мы сможем вернуться к цивилизованному сотрудничеству между Востоком и Западом, потому что это отвечает нашим интересам», — сказал Сийярто в интервью журналистам ТАСС.

По его словам, пока не проводилась профессиональная оценка и анализ введенных ЕС санкций. Также Сийярто подчеркнул, что санкционные пакеты наносят Европе больший вред, чем России.

Ранее 23 июня совет ЕС принял 11-й пакет экономических ограничительных мер против России. Новый пакет антироссийских санкций включает меры против обхода действующих ограничений. В санкционный список попали 87 организаций, которые якобы поддерживают РФ, а также 100 россиян.

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые пакеты санкций Европейского союза (ЕС) против России не нужны. Об этом он сообщил после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Мы считаем, что новые пакеты санкций [против России]не нужны. Мы надеемся, что однажды мы сможем вернуться к цивилизованному сотрудничеству между Востоком и Западом, потому что это отвечает нашим интересам», — сказал Сийярто в интервью журналистам ТАСС. По его словам, пока не проводилась профессиональная оценка и анализ введенных ЕС санкций. Также Сийярто подчеркнул, что санкционные пакеты наносят Европе больший вред, чем России. Ранее 23 июня совет ЕС принял 11-й пакет экономических ограничительных мер против России. Новый пакет антироссийских санкций включает меры против обхода действующих ограничений. В санкционный список попали 87 организаций, которые якобы поддерживают РФ, а также 100 россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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