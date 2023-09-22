В МИД Венгрии заступились за Россию перед ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые пакеты санкций Европейского союза (ЕС) против России не нужны. Об этом он сообщил после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Мы считаем, что новые пакеты санкций [против России]не нужны. Мы надеемся, что однажды мы сможем вернуться к цивилизованному сотрудничеству между Востоком и Западом, потому что это отвечает нашим интересам», — сказал Сийярто в интервью журналистам ТАСС.
По его словам, пока не проводилась профессиональная оценка и анализ введенных ЕС санкций. Также Сийярто подчеркнул, что санкционные пакеты наносят Европе больший вред, чем России.
Ранее 23 июня совет ЕС принял 11-й пакет экономических ограничительных мер против России. Новый пакет антироссийских санкций включает меры против обхода действующих ограничений. В санкционный список попали 87 организаций, которые якобы поддерживают РФ, а также 100 россиян.
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