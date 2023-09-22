22 сентября 2023

В Роспотребнадзоре объяснили, чем опасен сброс воды с АЭС «Фукусима» для россиян

Попова: после сброса воды с АЭС «Фукусима» в рыбе обнаружены следы трития
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Работа лаборатории на кафедре экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. Екатеринбург, пробирка, анализы, перчатка, исследования
Анализы воды демонстрируют, что уровень загрязнения по каем показателям ниже нормы Фото:

В акватории Тихого океана, куда Япония осуществляет сброс воды из радиаторов охлаждения АЭС «Фукусима», ожидается накопление радиоактивных веществ. В будущем тритий может появиться в местах вылова рыбы и морепродуктов российских судов, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Не выявлено изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития, но, к сожалению, есть эффект накопления. Но накопления и в донных осадках, и в гидробионтах не может не произойти, потому что количество и объем будет увеличиваться», — цитируют Попову РИА Новости.

Правительство Японии начало слив в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» 24 августа. Этот противоречивый план был принят спустя 12 лет после аварии на атомной электростанции. Вопрос об утилизации воды был поднят после аварии на соответствующей станции из-за землетрясения. Перед тем, как сливать воду в океан, была предпринята попытка очистить ее от сверхтяжелого водорода, однако полностью его вывести не удалось.

Оператор сброса воды, японская компания Tokyo Electric Power (TEPCO), заявила о соответствии всех проб из океана установленным нормам. По мнению бывшего министра РФ по атомной энергии Евгения Адамова, сброс фукусимской воды не ударит по рыболовству России, Китая, Южной Кореи и курортам на дальневосточном побережье.

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В акватории Тихого океана, куда Япония осуществляет сброс воды из радиаторов охлаждения АЭС «Фукусима», ожидается накопление радиоактивных веществ. В будущем тритий может появиться в местах вылова рыбы и морепродуктов российских судов, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Не выявлено изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития, но, к сожалению, есть эффект накопления. Но накопления и в донных осадках, и в гидробионтах не может не произойти, потому что количество и объем будет увеличиваться», — цитируют Попову РИА Новости. Правительство Японии начало слив в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» 24 августа. Этот противоречивый план был принят спустя 12 лет после аварии на атомной электростанции. Вопрос об утилизации воды был поднят после аварии на соответствующей станции из-за землетрясения. Перед тем, как сливать воду в океан, была предпринята попытка очистить ее от сверхтяжелого водорода, однако полностью его вывести не удалось. Оператор сброса воды, японская компания Tokyo Electric Power (TEPCO), заявила о соответствии всех проб из океана установленным нормам. По мнению бывшего министра РФ по атомной энергии Евгения Адамова, сброс фукусимской воды не ударит по рыболовству России, Китая, Южной Кореи и курортам на дальневосточном побережье.
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