В каких случаях нельзя прививаться от гриппа

Врач-терапевт Цинбал: прививку от гриппа нужно отложить при болезни и аллергии

23 сентября 2023 в 08:56 Размер текста - 17 +

Перед вакцинацией стоит обратиться к терапевту, отметила Елена Цинбал Фото: Денис Моргунов © URA.RU Если человек тяжело болен или у него есть аллергия, то вакцинацию от гриппа стоит отложить. Об этом напомнила врач-терапевт, функциональный диагност «СМ-Клиника» Елена Цинбал. «Если имеется известная гиперчувствительность к компонентам вакцины, например, аллергическая реакция на белок куриных яиц или осложнение, в том числе реакция гиперчувствительности на предыдущую дозу вакцины в виде анафилактического шока или отека Квинке, то прививку не проводят», — заявила Елена Цинбал в разговоре с « Газетой.ru ». По ее словам, если человек тяжело болен, то ему не стоит ставить прививку до выздоровления. При этом легкое ОРВИ и острая кишечная инфекция не могут стать причинами для переноса вакцинации. Однако стоит помнить, что прививку следует ставить после нормализации температуры тела, которая поднимается во время болезней. В любом случае перед вакцинацией стоит проконсультироваться с врачем. Цинбал рекомендует ставить вакцину от гриппа каждый год. Таким образом, в организме человека формируется устойчивый иммунитет, который может противостоять новым штаммам. Осенью обычно наблюдается всплеск заболеваний гриппом. В разговоре с URA.RU врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алена Паршина отмечала, что новый штамм гриппа провоцирует сильную головную боль и рвоту. Она предупреждала, что человек может быть подвержен и повторному заражению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если человек тяжело болен или у него есть аллергия, то вакцинацию от гриппа стоит отложить. Об этом напомнила врач-терапевт, функциональный диагност «СМ-Клиника» Елена Цинбал. «Если имеется известная гиперчувствительность к компонентам вакцины, например, аллергическая реакция на белок куриных яиц или осложнение, в том числе реакция гиперчувствительности на предыдущую дозу вакцины в виде анафилактического шока или отека Квинке, то прививку не проводят», — заявила Елена Цинбал в разговоре с «Газетой.ru». По ее словам, если человек тяжело болен, то ему не стоит ставить прививку до выздоровления. При этом легкое ОРВИ и острая кишечная инфекция не могут стать причинами для переноса вакцинации. Однако стоит помнить, что прививку следует ставить после нормализации температуры тела, которая поднимается во время болезней. В любом случае перед вакцинацией стоит проконсультироваться с врачем. Цинбал рекомендует ставить вакцину от гриппа каждый год. Таким образом, в организме человека формируется устойчивый иммунитет, который может противостоять новым штаммам. Осенью обычно наблюдается всплеск заболеваний гриппом. В разговоре с URA.RU врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алена Паршина отмечала, что новый штамм гриппа провоцирует сильную головную боль и рвоту. Она предупреждала, что человек может быть подвержен и повторному заражению.