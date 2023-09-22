22 сентября 2023

В каких случаях нельзя прививаться от гриппа

Врач-терапевт Цинбал: прививку от гриппа нужно отложить при болезни и аллергии
© Служба новостей «URA.RU»
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Перед вакцинацией стоит обратиться к терапевту, отметила Елена Цинбал Фото:

Если человек тяжело болен или у него есть аллергия, то вакцинацию от гриппа стоит отложить. Об этом напомнила врач-терапевт, функциональный диагност «СМ-Клиника» Елена Цинбал.

«Если имеется известная гиперчувствительность к компонентам вакцины, например, аллергическая реакция на белок куриных яиц или осложнение, в том числе реакция гиперчувствительности на предыдущую дозу вакцины в виде анафилактического шока или отека Квинке, то прививку не проводят», — заявила Елена Цинбал в разговоре с «Газетой.ru». По ее словам, если человек тяжело болен, то ему не стоит ставить прививку до выздоровления.

При этом легкое ОРВИ и острая кишечная инфекция не могут стать причинами для переноса вакцинации. Однако стоит помнить, что прививку следует ставить после нормализации температуры тела, которая поднимается во время болезней. В любом случае перед вакцинацией стоит проконсультироваться с врачем.

Цинбал рекомендует ставить вакцину от гриппа каждый год. Таким образом, в организме человека формируется устойчивый иммунитет, который может противостоять новым штаммам.

Осенью обычно наблюдается всплеск заболеваний гриппом. В разговоре с URA.RU врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алена Паршина отмечала, что новый штамм гриппа провоцирует сильную головную боль и рвоту. Она предупреждала, что человек может быть подвержен и повторному заражению.

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Если человек тяжело болен или у него есть аллергия, то вакцинацию от гриппа стоит отложить. Об этом напомнила врач-терапевт, функциональный диагност «СМ-Клиника» Елена Цинбал. «Если имеется известная гиперчувствительность к компонентам вакцины, например, аллергическая реакция на белок куриных яиц или осложнение, в том числе реакция гиперчувствительности на предыдущую дозу вакцины в виде анафилактического шока или отека Квинке, то прививку не проводят», — заявила Елена Цинбал в разговоре с «Газетой.ru». По ее словам, если человек тяжело болен, то ему не стоит ставить прививку до выздоровления. При этом легкое ОРВИ и острая кишечная инфекция не могут стать причинами для переноса вакцинации. Однако стоит помнить, что прививку следует ставить после нормализации температуры тела, которая поднимается во время болезней. В любом случае перед вакцинацией стоит проконсультироваться с врачем. Цинбал рекомендует ставить вакцину от гриппа каждый год. Таким образом, в организме человека формируется устойчивый иммунитет, который может противостоять новым штаммам. Осенью обычно наблюдается всплеск заболеваний гриппом. В разговоре с URA.RU врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алена Паршина отмечала, что новый штамм гриппа провоцирует сильную головную боль и рвоту. Она предупреждала, что человек может быть подвержен и повторному заражению.
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© Служба новостей «URA.RU»
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