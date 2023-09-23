Буданов признал бесполезность танков Abrams на передовой

Глава ГУР Украины: Abrams будут использоваться только в специфических операциях

23 сентября 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Танки Abrams не смогут переломить ситуацию в пользу Киева, признал Кирилл Буданов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские танки Abrams, которые ждет Киев, не протянут долгое время на передовой. Они будут использоваться только в специфических операциях. Об этом заявил глава украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов. «Танки Abrams должны применяться в очень специфических, хорошо подготовленных операциях, потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут», — заявил Кирилл Буданов в интервью порталу War Zone . К тому же Буданов прокомментировал поставки дальнобойных ракет ATACMS. По его словам, они не смогут переломить ситуацию на поле боя, если их количество не будет запредельным. Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что танки Abrams поступят на Украину в ближайшее время. Однако он не стал уточнять, когда это будет. США планируют отправить Украине 31 танк Abrams. Ожидается, что они будут с обычной броней, без оснащения снарядами с обедненным ураном. К моменту отправки танков Украина также получит и снаряды с обеденным ураном. Все эти поставки Украина запрашивала для того, чтобы добиться существенных успехов в контрнаступлении. ВСУ за три месяца операции так и не смогли прорвать российскую линии обороны на большом участке фронта.

Американские танки Abrams, которые ждет Киев, не протянут долгое время на передовой. Они будут использоваться только в специфических операциях. Об этом заявил глава украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов. «Танки Abrams должны применяться в очень специфических, хорошо подготовленных операциях, потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут», — заявил Кирилл Буданов в интервью порталу War Zone. К тому же Буданов прокомментировал поставки дальнобойных ракет ATACMS. По его словам, они не смогут переломить ситуацию на поле боя, если их количество не будет запредельным. Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что танки Abrams поступят на Украину в ближайшее время. Однако он не стал уточнять, когда это будет. США планируют отправить Украине 31 танк Abrams. Ожидается, что они будут с обычной броней, без оснащения снарядами с обедненным ураном. К моменту отправки танков Украина также получит и снаряды с обеденным ураном. Все эти поставки Украина запрашивала для того, чтобы добиться существенных успехов в контрнаступлении. ВСУ за три месяца операции так и не смогли прорвать российскую линии обороны на большом участке фронта.