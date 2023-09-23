ВС РФ уничтожили сотни бойцов ВСУ на одном из направлений

Сотни бойцов ВСУ были уничтожены на краснолиманском направлении, сообщает МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска отразили атаку ВСУ, в ходе которой противник потерял до 435 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ. Там уточнили, что Киев пытался атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении.
«Потери противника [на краснолиманском направлении] составили до 435-ти украинских военнослужащих убитыми», — сообщает МО РФ в своем
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