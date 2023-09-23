ВС РФ уничтожили сотни бойцов ВСУ на одном из направлений

МО РФ: на краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 435 военных
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Сотни бойцов ВСУ были уничтожены на краснолиманском направлении, сообщает МО РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска отразили атаку ВСУ, в ходе которой противник потерял до 435 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ. Там уточнили, что Киев пытался атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении.

«Потери противника [на краснолиманском направлении] составили до 435-ти украинских военнослужащих убитыми», — сообщает МО РФ в своем telegram-канале. Там уточнили, что российские войска уничтожили 15 бронемашин и более десятка автомобилей ВСУ.

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Российские войска отразили атаку ВСУ, в ходе которой противник потерял до 435 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ. Там уточнили, что Киев пытался атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении. «Потери противника [на краснолиманском направлении] составили до 435-ти украинских военнослужащих убитыми», — сообщает МО РФ в своем telegram-канале. Там уточнили, что российские войска уничтожили 15 бронемашин и более десятка автомобилей ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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