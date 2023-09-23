ВС РФ уничтожили сотни бойцов ВСУ на одном из направлений

МО РФ: на краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 435 военных

23 сентября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Сотни бойцов ВСУ были уничтожены на краснолиманском направлении, сообщает МО РФ Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска отразили атаку ВСУ, в ходе которой противник потерял до 435 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ. Там уточнили, что Киев пытался атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении.



«Потери противника [на краснолиманском направлении] составили до 435-ти украинских военнослужащих убитыми», — сообщает МО РФ в своем telegram-канале . Там уточнили, что российские войска уничтожили 15 бронемашин и более десятка автомобилей ВСУ.

Российские войска отразили атаку ВСУ, в ходе которой противник потерял до 435 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ. Там уточнили, что Киев пытался атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении. «Потери противника [на краснолиманском направлении] составили до 435-ти украинских военнослужащих убитыми», — сообщает МО РФ в своем telegram-канале. Там уточнили, что российские войска уничтожили 15 бронемашин и более десятка автомобилей ВСУ.