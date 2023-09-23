Депутат Госдумы Щапов предупредил о риске заимствований для бюджета

24 сентября 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Россия тратит около триллиона рублей на обслуживание госдолга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Использование заимствования для покрытия дефицита бюджета грозит опасным увеличением госдолга. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «По бюджетному кодексу и по закону о бюджете первым источником покрытия дефицита являются заимствования. ФНБ используется только при определенных условиях — если нефтегазовые доходы ниже определенного уровня. Мы считаем, что к заимствованиям нужно относиться крайне аккуратно. Сейчас уровень госдолга находится на приемлемом уровне. Впрочем, мы уже тратим под триллион на его обслуживание и это очень много. Госдолг постоянно растет и можно легко проскочить тот объем, после которого выплаты по долгам лягут тяжким грузом на бюджет страны, — сказал Михаил Щапов. По его словам, средства Фонда национального благосостояния необходимо использовать уже сейчас. «Что касается ФНБ, мы не согласны с постоянным наполнением Фонда. Эти деньги нужно тратить на развитие реального сектора. У нас огромные проблемы с импортозамещением, предприятиям не хватает инвестиционных средств, ставка по кредитам высокая, а мы держим под 10 трлн рублей на счетах, подкармливая банки, которые и так пухнут от прибылей. Неправильная политика», — подчеркнул депутат. Правительство РФ 22 сентября представило проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Как сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, поступление доходов ожидается в объеме 35 трлн рублей. Дефицит бюджета будет покрываться за счет заимствований. По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 2,1%. В 2024 году рост ВВП прогнозируется на уровне 2,3%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Использование заимствования для покрытия дефицита бюджета грозит опасным увеличением госдолга. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «По бюджетному кодексу и по закону о бюджете первым источником покрытия дефицита являются заимствования. ФНБ используется только при определенных условиях — если нефтегазовые доходы ниже определенного уровня. Мы считаем, что к заимствованиям нужно относиться крайне аккуратно. Сейчас уровень госдолга находится на приемлемом уровне. Впрочем, мы уже тратим под триллион на его обслуживание и это очень много. Госдолг постоянно растет и можно легко проскочить тот объем, после которого выплаты по долгам лягут тяжким грузом на бюджет страны, — сказал Михаил Щапов. По его словам, средства Фонда национального благосостояния необходимо использовать уже сейчас. «Что касается ФНБ, мы не согласны с постоянным наполнением Фонда. Эти деньги нужно тратить на развитие реального сектора. У нас огромные проблемы с импортозамещением, предприятиям не хватает инвестиционных средств, ставка по кредитам высокая, а мы держим под 10 трлн рублей на счетах, подкармливая банки, которые и так пухнут от прибылей. Неправильная политика», — подчеркнул депутат. Правительство РФ 22 сентября представило проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Как сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, поступление доходов ожидается в объеме 35 трлн рублей. Дефицит бюджета будет покрываться за счет заимствований. По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 2,1%. В 2024 году рост ВВП прогнозируется на уровне 2,3%.