Дефицит бюджета РФ в 2024 году сократится в два раза

Где власти РФ возьмут деньги на соцвыплаты, ОПК и новые регионы

22 сентября 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

Правительство России представило проект федерального бюджета на 2024 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Дефицит госбюджета РФ в 2024 году прогнозируется почти вдвое ниже, чем в 2023-м. И это несмотря на объем заложенных в него социальных расходов, трат на ОПК, новые регионы и инфраструктуру. Аналитики называют бюджет оптимистичным. Покрытию расходов может способствовать ослабление рубля, ведущее к росту нефтегазовых доходов. Еще одним источником денег станут вывозные пошлины и таможенное регулирование, говорят эксперты, комментируя представленный правительством проект бюджета на 2024 год. Бюджет с сокращением дефицита Правительство РФ 22 сентября представило проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что в 2023 году Россия пришла к устойчивому росту экономики. По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 2,1%. В 2024 году рост ВВП прогнозируется на уровне 2,3% год к году. «В следующем году мы ожидаем поступления доходов в объеме 35 трлн рублей (19,4% ВВП). Такой существенный рост станет возможен благодаря дальнейшему развитию нашей экономики. Ненефтегазовые поступления при этом должны вдвое превысить нефтегазовые», — пояснил глава правительства. Новость по теме Мишустин зафиксировал новый крупный источник роста доходов бюджета России Бюджетные расходы также увеличатся, отметил Мишустин. «Их предельный размер в 2024 году запланирован на уровне 36,6 трлн рублей (20,4% ВВП). Прежде всего — за счет значительного роста финансирования мер по реализации Послания президента Федеральному Собранию. На национальные проекты будет выделено около 3 трлн. Свыше 760 млрд рублей в течение трех лет пойдут на выполнение инициатив социально-экономического развития», — уточнил премьер-министр. При этом, дефицит бюджета в проекте на 2024 год сократился почти вдвое по сравнению с 2023 годом, когда дефицит составлял порядка 2,9 трлн руб. «Мы старались минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно. Покрываться дефицит станет в основном за счет заимствований», — пояснил Мишустин. На что пойдут деньги Основные траты бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 года пойдут на социальную поддержку граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграцию новых регионов, технологическое развитие и расширение инфраструктуры. На дороги в 2024 году потратят более миллиарда рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сфере социальной политики предусмотрена адресная помощь семьям с детьми. На выплату единого пособия предусмотрено 4,4 трлн рублей на 2024—2026 годы, около 1,6 трлн рублей — на предоставление маткапитала, более 482 млрд рублей на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми, более 100 млрд рублей на поддержку малоимущих граждан. В сфере образования 111 млрд рублей выделят на создание новых учебных мест, более 72 млрд рублей ежегодно на горячее питание, почти 90 млрд рублей ежегодно педагогам на выплаты за классное руководство, 60,2 млрд рублей в год на капитальный ремонт школ и почти 100 млрд рублей на создание кампусов мирового уровня. Более 1,5 триллинов рублей будет направлено на здравоохранение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В здравоохранении направят более 200 млрд рублей на программу «первичное звено для каждого», более 1 трлн рублей на лекарства для отдельных категорий граждан, 430 млрд рублей на медпомощь онкобольным, 27 млрд рублей на помощь больным сахарным диабетом и их обеспечение медицинскими изделиями. В сфере инфраструктуры на дороги в 2024 году потратят 1 056,9 млрд рублей, в 2025 году — 1 134,9 млрд рублей и 1 313,1 млрд рублей в 2026 году. На развитие транспорта в 2024—2025 годах выделят 29,8 и 15,4 млрд рублей соответственно. На реализацию послания Федеральному собранию в 2024 году направят 2,5 трлн рублей, в 2025 году — 2,5 трлн рублей, в 2026 году — 2,6 трлн рублей. На Нацпроекты в 2024 году потратят 2,8 трлн рублей, а на инициативы по социально-экономическому развитию в период с 2024 по 2026 год уйдет свыше 760 млрд рублей. Дефицит бюджета на 2024 год значительно сократился по сравнению с прошлыми прогнозами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Откуда доходы Правительство дает оптимистичный вариант бюджета на 2024 год, считают аналитики. По мнению руководителя Лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Ильи Соколова, власти скорее всего сохранили достаточно позитивную оценку нефтегазовых доходов. «Если ненефтегазовые доходы имеют тенденцию повторять динамику ВВП, а реальные темпы роста ВВП не превышают 2%, то нефтегазовые доходы — конструкция не слишком устойчивая. Внутри страны мы можем нацвалютой управлять, влияя через бюджетное правило на курс образования или ослабляя рубль, чтобы дополнительные деньги с продажи шли в бюджет. Но есть факторы физического объема поставок нефти и газа, величины дисконтов, которые не зависят от внутренних возможностей, внешние игроки оказывают свое влияние, сложно предположить, как будет складываться», — пояснил Соколов. На сокращение дефицита бюджета могло повлиять снижение стоимости национальной валюты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU По его словам, вопросы вызывает и прирост расходов, так как он довольно значимый и по отношению к прошлогодним оценкам, и по отношению к текущему исполнению бюджета. «Прошлогодний бюджет на плановый период 2024 года был сверстан из расчета 29 трлн рублей. Увеличение с 29 до 36,5 трлн — 7,5 трлн, это почти 25%. У нас есть социальные гарантии, пенсии индексируются, расходы на СВО. Лишний триллион рублей на это может уйти, и еще инфляция дополнительный триллион возьмет. Но реальные приросты в расходах, которые не связаны с инфляционным фактором, это 3-5 трлн рублей», — добавил эксперт. Сельское хозяйство дает хороший доход бюджету Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Директор Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Строев считает, что такое сокращение дефицита бюджета связано с падением рубля, которое ведет к росту нефтегазовых доходов. «Вдобавок правительство целенаправленно минимизировало дефицит. То есть оптимизировало расходы, чтобы дефицит был небольшим. Тем самым повышается устойчивость бюджета в целом и финансовой системы», — объяснил эксперт. Строев добавил, что доходы от ненефтегазовых отраслей будут исходить от обрабатывающей промышленности, машиностроения, металлургии и агропромышленного комплекса. «Это базовые классические отрасли нашей экономики. Вывозные пошлины также привнесут дополнительный рост доходов, как и таможенное регулирование», — добавил он. Новость по теме Путин принял решение, которое повлияет на доходы россиян С тем, что бюджет оптимистичный, согласился и финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Бюджет всегда тесно связан с экономикой. Правительство дает оптимистичные планы действий. Предполагается, как они считают, что темпы роста никак не могут быть меньше 2%, а то и ближе к 3%. Это значит, что увеличится доходная часть бюджета. При чем доходы бюджета будут расти не за счет поставок за рубеж нефти и газа, а за счет внутренней экономики и в значительной мере обрабатывающей промышленности. Это было подчеркнуто. Если действительно обрабатывающая промышленность и в целом экономика более динамично пойдут вверх, значит более интенсивно будет пополняться бюджет», — разъяснил Беляев. Аналитик уточнил, что хороший доход бюджету дает также сельское хозяйство, вооружение и машиностроение. «Из этой отрасли кусочек, из той кусочек — в результате мозаика закроется», — подытожил Беляев. 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Дефицит госбюджета РФ в 2024 году прогнозируется почти вдвое ниже, чем в 2023-м. И это несмотря на объем заложенных в него социальных расходов, трат на ОПК, новые регионы и инфраструктуру. Аналитики называют бюджет оптимистичным. Покрытию расходов может способствовать ослабление рубля, ведущее к росту нефтегазовых доходов. Еще одним источником денег станут вывозные пошлины и таможенное регулирование, говорят эксперты, комментируя представленный правительством проект бюджета на 2024 год. Бюджет с сокращением дефицита Правительство РФ 22 сентября представило проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что в 2023 году Россия пришла к устойчивому росту экономики. По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 2,1%. В 2024 году рост ВВП прогнозируется на уровне 2,3% год к году. Бюджетные расходы также увеличатся, отметил Мишустин. «Их предельный размер в 2024 году запланирован на уровне 36,6 трлн рублей (20,4% ВВП). Прежде всего — за счет значительного роста финансирования мер по реализации Послания президента Федеральному Собранию. На национальные проекты будет выделено около 3 трлн. Свыше 760 млрд рублей в течение трех лет пойдут на выполнение инициатив социально-экономического развития», — уточнил премьер-министр. При этом, дефицит бюджета в проекте на 2024 год сократился почти вдвое по сравнению с 2023 годом, когда дефицит составлял порядка 2,9 трлн руб. «Мы старались минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно. Покрываться дефицит станет в основном за счет заимствований», — пояснил Мишустин. На что пойдут деньги Основные траты бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 года пойдут на социальную поддержку граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграцию новых регионов, технологическое развитие и расширение инфраструктуры. В сфере социальной политики предусмотрена адресная помощь семьям с детьми. На выплату единого пособия предусмотрено 4,4 трлн рублей на 2024—2026 годы, около 1,6 трлн рублей — на предоставление маткапитала, более 482 млрд рублей на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми, более 100 млрд рублей на поддержку малоимущих граждан. В сфере образования 111 млрд рублей выделят на создание новых учебных мест, более 72 млрд рублей ежегодно на горячее питание, почти 90 млрд рублей ежегодно педагогам на выплаты за классное руководство, 60,2 млрд рублей в год на капитальный ремонт школ и почти 100 млрд рублей на создание кампусов мирового уровня. В здравоохранении направят более 200 млрд рублей на программу «первичное звено для каждого», более 1 трлн рублей на лекарства для отдельных категорий граждан, 430 млрд рублей на медпомощь онкобольным, 27 млрд рублей на помощь больным сахарным диабетом и их обеспечение медицинскими изделиями. В сфере инфраструктуры на дороги в 2024 году потратят 1 056,9 млрд рублей, в 2025 году — 1 134,9 млрд рублей и 1 313,1 млрд рублей в 2026 году. На развитие транспорта в 2024—2025 годах выделят 29,8 и 15,4 млрд рублей соответственно. На реализацию послания Федеральному собранию в 2024 году направят 2,5 трлн рублей, в 2025 году — 2,5 трлн рублей, в 2026 году — 2,6 трлн рублей. На Нацпроекты в 2024 году потратят 2,8 трлн рублей, а на инициативы по социально-экономическому развитию в период с 2024 по 2026 год уйдет свыше 760 млрд рублей. Откуда доходы Правительство дает оптимистичный вариант бюджета на 2024 год, считают аналитики. По мнению руководителя Лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Ильи Соколова, власти скорее всего сохранили достаточно позитивную оценку нефтегазовых доходов. «Если ненефтегазовые доходы имеют тенденцию повторять динамику ВВП, а реальные темпы роста ВВП не превышают 2%, то нефтегазовые доходы — конструкция не слишком устойчивая. Внутри страны мы можем нацвалютой управлять, влияя через бюджетное правило на курс образования или ослабляя рубль, чтобы дополнительные деньги с продажи шли в бюджет. Но есть факторы физического объема поставок нефти и газа, величины дисконтов, которые не зависят от внутренних возможностей, внешние игроки оказывают свое влияние, сложно предположить, как будет складываться», — пояснил Соколов. По его словам, вопросы вызывает и прирост расходов, так как он довольно значимый и по отношению к прошлогодним оценкам, и по отношению к текущему исполнению бюджета. Директор Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Строев считает, что такое сокращение дефицита бюджета связано с падением рубля, которое ведет к росту нефтегазовых доходов. «Вдобавок правительство целенаправленно минимизировало дефицит. То есть оптимизировало расходы, чтобы дефицит был небольшим. Тем самым повышается устойчивость бюджета в целом и финансовой системы», — объяснил эксперт. Строев добавил, что доходы от ненефтегазовых отраслей будут исходить от обрабатывающей промышленности, машиностроения, металлургии и агропромышленного комплекса. «Это базовые классические отрасли нашей экономики. Вывозные пошлины также привнесут дополнительный рост доходов, как и таможенное регулирование», — добавил он. С тем, что бюджет оптимистичный, согласился и финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Бюджет всегда тесно связан с экономикой. Правительство дает оптимистичные планы действий. Предполагается, как они считают, что темпы роста никак не могут быть меньше 2%, а то и ближе к 3%. Это значит, что увеличится доходная часть бюджета. При чем доходы бюджета будут расти не за счет поставок за рубеж нефти и газа, а за счет внутренней экономики и в значительной мере обрабатывающей промышленности. Это было подчеркнуто. Если действительно обрабатывающая промышленность и в целом экономика более динамично пойдут вверх, значит более интенсивно будет пополняться бюджет», — разъяснил Беляев. Аналитик уточнил, что хороший доход бюджету дает также сельское хозяйство, вооружение и машиностроение. «Из этой отрасли кусочек, из той кусочек — в результате мозаика закроется», — подытожил Беляев.