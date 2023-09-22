КП: обвиняемый в убийстве свердловской участковой следил за ее сестрой

23 сентября 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Мужчина следил за сестрой погибшей вместе со своей матерью Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Артур Русинов, обвиняемый в убийстве своей жены — участковой Эльвиры Муфазаловой — в поселке Первомайский (Свердловская область), тайно следил за ее сестрой Элиной Хадеевой. Об этом рассказала родственница погибшей. «Мне показали записи в СК. Он снимал меня в туалете своего дома и на работе. Первые записи датированы январем 2022 года, когда я с детьми приезжала к сестре в гости на праздники. Там у туалета общая стена с котельной, она не обшита. Снимал меня с другой стороны. Но не на скрытую камеру, а на телефон. Видно, как руки тряслись», — передает «КП-Екатеринбург» слова Элины Хадеевой. По словам женщины, Артур Русинов вместе со своей матерью в августе 2023 года также следил за ней и снимал ее дом. «Разве может адекватная женщина не пресечь такие действия своего сына», — негодует Хадеева. Ранее URA.RU сообщало, что на Среднем Урале задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой, которым оказался ее бывший муж. В суде Нижних Серег вынесли решение об аресте мужчины на два месяца в СИЗО. 27 сентября суд рассмотрит апелляцию Русинова.

Артур Русинов, обвиняемый в убийстве своей жены — участковой Эльвиры Муфазаловой — в поселке Первомайский (Свердловская область), тайно следил за ее сестрой Элиной Хадеевой. Об этом рассказала родственница погибшей. «Мне показали записи в СК. Он снимал меня в туалете своего дома и на работе. Первые записи датированы январем 2022 года, когда я с детьми приезжала к сестре в гости на праздники. Там у туалета общая стена с котельной, она не обшита. Снимал меня с другой стороны. Но не на скрытую камеру, а на телефон. Видно, как руки тряслись», — передает «КП-Екатеринбург» слова Элины Хадеевой. По словам женщины, Артур Русинов вместе со своей матерью в августе 2023 года также следил за ней и снимал ее дом. «Разве может адекватная женщина не пресечь такие действия своего сына», — негодует Хадеева. Ранее URA.RU сообщало, что на Среднем Урале задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой, которым оказался ее бывший муж. В суде Нижних Серег вынесли решение об аресте мужчины на два месяца в СИЗО. 27 сентября суд рассмотрит апелляцию Русинова.