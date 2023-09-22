22 сентября 2023

Пермского бойца на передовой наградили орденом Святого Георгия. Фото

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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино". Москва, орден мужества
Орден бойцу вручил командир (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жителя Перми Ивана Лебедева на передовой наградили орденом Святого Георгия. Об этом сообщили в telegram-канале «Прикамские витязи».

«С передовой спецоперации пришла хорошая новость — наш земляк, ветеран-пограничник Иван Лебедев из Перми награжден орденом Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. Награду с подписью президента РФ Владимира Путина боец получил из рук своего командира», — говорится в посте.

Ранее орденом Мужества наградили пермского десантника. Награду боец получил за свои действия в зоне проведения спецоперации.

Орден бойцу вручил командир прямо на передовой
Орден бойцу вручил командир прямо на передовой
Фото:

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Жителя Перми Ивана Лебедева на передовой наградили орденом Святого Георгия. Об этом сообщили в telegram-канале «Прикамские витязи». «С передовой спецоперации пришла хорошая новость — наш земляк, ветеран-пограничник Иван Лебедев из Перми награжден орденом Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. Награду с подписью президента РФ Владимира Путина боец получил из рук своего командира», — говорится в посте. Ранее орденом Мужества наградили пермского десантника. Награду боец получил за свои действия в зоне проведения спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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