Орден бойцу вручил командир (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жителя Перми Ивана Лебедева на передовой наградили орденом Святого Георгия. Об этом сообщили в telegram-канале «Прикамские витязи».
«С передовой спецоперации пришла хорошая новость — наш земляк, ветеран-пограничник Иван Лебедев из Перми награжден орденом Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. Награду с подписью президента РФ Владимира Путина боец получил из рук своего командира», — говорится в посте.
Ранее орденом Мужества наградили пермского десантника. Награду боец получил за свои действия в зоне проведения спецоперации.
Орден бойцу вручил командир прямо на передовой
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