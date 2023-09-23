Житель Прикамья Иван Оглоблин добрался до побережья моря в Турции после 53 дней пути на велосипеде. Об этом он рассказал в соцсети.
«День 53-й — общий побег 5332 км. Я приехал к морю. К третьему, совсем непохожему на предыдущие побережья, которое облеплено заведениями, шезлонгами и туристами. Я с трудом нашел местечко, получил выговор за то, что присел на один из шезлонгов (это собственность отеля), разделся и тихонько без фанфар и восторга зашел в Средиземное море», — написал Иван Оглоблин на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Оглоблин выехал из прикамской столицы 1 августа. Через 41 день он добрался до Турции. Там путешественник посетил магазин Decathlon. В РФ бренд прекратил работу в прошлом году. Пермяк, признался, что ходил по турецкому магазину, как по музею.
Пермский велопутешественник добрался до побережья Средиземного моря
Фото: личная страница VK Ивана Оглоблина, https://vk.com/id90276896?w=wall90276896_8319%2Fall&ysclid=lmwvbfsoys61766921
Житель Прикамья Иван Оглоблин добрался до побережья моря в Турции после 53 дней пути на велосипеде. Об этом он рассказал в соцсети. «День 53-й — общий побег 5332 км. Я приехал к морю. К третьему, совсем непохожему на предыдущие побережья, которое облеплено заведениями, шезлонгами и туристами. Я с трудом нашел местечко, получил выговор за то, что присел на один из шезлонгов (это собственность отеля), разделся и тихонько без фанфар и восторга зашел в Средиземное море», — написал Иван Оглоблин на своей странице в соцсети «Вконтакте». Оглоблин выехал из прикамской столицы 1 августа. Через 41 день он добрался до Турции. Там путешественник посетил магазин Decathlon. В РФ бренд прекратил работу в прошлом году. Пермяк, признался, что ходил по турецкому магазину, как по музею.