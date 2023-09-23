23 сентября 2023
22 сентября 2023

Пермяк Иван Оглоблин добрался до турецкого побережья на 53 день велопутешествия. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция 2020. Пермь, море, турция, путешествия, отдых, туризм
Пермяк два года назад проехал полстраны и добрался до Владивостока, а в этом году — решил уехать в Турцию Фото:

Житель Прикамья Иван Оглоблин добрался до побережья моря в Турции после 53 дней пути на велосипеде. Об этом он рассказал в соцсети.

«День 53-й — общий побег 5332 км. Я приехал к морю. К третьему, совсем непохожему на предыдущие побережья, которое облеплено заведениями, шезлонгами и туристами. Я с трудом нашел местечко, получил выговор за то, что присел на один из шезлонгов (это собственность отеля), разделся и тихонько без фанфар и восторга зашел в Средиземное море», — написал Иван Оглоблин на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Оглоблин выехал из прикамской столицы 1 августа. Через 41 день он добрался до Турции. Там путешественник посетил магазин Decathlon. В РФ бренд прекратил работу в прошлом году. Пермяк, признался, что ходил по турецкому магазину, как по музею.

Пермский велопутешественник добрался до побережья Средиземного моря
Пермский велопутешественник добрался до побережья Средиземного моря
Фото:

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Житель Прикамья Иван Оглоблин добрался до побережья моря в Турции после 53 дней пути на велосипеде. Об этом он рассказал в соцсети. «День 53-й — общий побег 5332 км. Я приехал к морю. К третьему, совсем непохожему на предыдущие побережья, которое облеплено заведениями, шезлонгами и туристами. Я с трудом нашел местечко, получил выговор за то, что присел на один из шезлонгов (это собственность отеля), разделся и тихонько без фанфар и восторга зашел в Средиземное море», — написал Иван Оглоблин на своей странице в соцсети «Вконтакте». Оглоблин выехал из прикамской столицы 1 августа. Через 41 день он добрался до Турции. Там путешественник посетил магазин Decathlon. В РФ бренд прекратил работу в прошлом году. Пермяк, признался, что ходил по турецкому магазину, как по музею.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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