Челябинский депутат-фронтовик Колесников восхитился ракетой «Сармат». Фото

24 сентября 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Голиков назвал «Сармат» венцом ракетной техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который сейчас находится на передовой, поздравил машиностроителей с профессиональным праздником. В своем поздравлении он выразил восхищение баллистической ракетой «Сармат». «Машиностроение по-прежнему сердце российской промышленности и фундамент, на котором прочно держится обороноспособность нашей Родины. Лучшее тому доказательство — межконтинетальная баллистическая и полностью отечественная ракета „Сармат“, которую назвали „венцом ракетной техники“», — написал Олег Колесников в своем telegram-канале. Депутат отметил, что благодаря труду машиностроителей надежные автомобили и беспилотники успешно выполняют самые сложные боевые задачи. А перед российскими танками и пушками бессильны даже хваленые «Леопарды». Ранее Колесников пообещал сбрить бороду после победы в СВО. Он начал отращивать бороду сразу после отправки на фронт в октябре 2022 года. Депутат нередко делится с подписчиками своими фотографиями с передовой Фото: telegram-канал Олега Колесникова

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который сейчас находится на передовой, поздравил машиностроителей с профессиональным праздником. В своем поздравлении он выразил восхищение баллистической ракетой «Сармат». «Машиностроение по-прежнему сердце российской промышленности и фундамент, на котором прочно держится обороноспособность нашей Родины. Лучшее тому доказательство — межконтинетальная баллистическая и полностью отечественная ракета „Сармат“, которую назвали „венцом ракетной техники“», — написал Олег Колесников в своем telegram-канале. Депутат отметил, что благодаря труду машиностроителей надежные автомобили и беспилотники успешно выполняют самые сложные боевые задачи. А перед российскими танками и пушками бессильны даже хваленые «Леопарды». Ранее Колесников пообещал сбрить бороду после победы в СВО. Он начал отращивать бороду сразу после отправки на фронт в октябре 2022 года.