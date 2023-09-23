23 сентября 2023
22 сентября 2023

Челябинский депутат-фронтовик Колесников восхитился ракетой «Сармат». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. Челябинск, колесников олег
Голиков назвал «Сармат» венцом ракетной техники Фото:
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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который сейчас находится на передовой, поздравил машиностроителей с профессиональным праздником. В своем поздравлении он выразил восхищение баллистической ракетой «Сармат».

«Машиностроение по-прежнему сердце российской промышленности и фундамент, на котором прочно держится обороноспособность нашей Родины. Лучшее тому доказательство — межконтинетальная баллистическая и полностью отечественная ракета „Сармат“, которую назвали „венцом ракетной техники“», — написал Олег Колесников в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что благодаря труду машиностроителей надежные автомобили и беспилотники успешно выполняют самые сложные боевые задачи. А перед российскими танками и пушками бессильны даже хваленые «Леопарды».

Ранее Колесников пообещал сбрить бороду после победы в СВО. Он начал отращивать бороду сразу после отправки на фронт в октябре 2022 года.

Депутат нередко делится с подписчиками своими фотографиями с передовой
Депутат нередко делится с подписчиками своими фотографиями с передовой
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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который сейчас находится на передовой, поздравил машиностроителей с профессиональным праздником. В своем поздравлении он выразил восхищение баллистической ракетой «Сармат». «Машиностроение по-прежнему сердце российской промышленности и фундамент, на котором прочно держится обороноспособность нашей Родины. Лучшее тому доказательство — межконтинетальная баллистическая и полностью отечественная ракета „Сармат“, которую назвали „венцом ракетной техники“», — написал Олег Колесников в своем telegram-канале. Депутат отметил, что благодаря труду машиностроителей надежные автомобили и беспилотники успешно выполняют самые сложные боевые задачи. А перед российскими танками и пушками бессильны даже хваленые «Леопарды». Ранее Колесников пообещал сбрить бороду после победы в СВО. Он начал отращивать бороду сразу после отправки на фронт в октябре 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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