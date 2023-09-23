Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который сейчас находится на передовой, поздравил машиностроителей с профессиональным праздником. В своем поздравлении он выразил восхищение баллистической ракетой «Сармат».
«Машиностроение по-прежнему сердце российской промышленности и фундамент, на котором прочно держится обороноспособность нашей Родины. Лучшее тому доказательство — межконтинетальная баллистическая и полностью отечественная ракета „Сармат“, которую назвали „венцом ракетной техники“», — написал Олег Колесников в своем telegram-канале.
Депутат отметил, что благодаря труду машиностроителей надежные автомобили и беспилотники успешно выполняют самые сложные боевые задачи. А перед российскими танками и пушками бессильны даже хваленые «Леопарды».
Ранее Колесников пообещал сбрить бороду после победы в СВО. Он начал отращивать бороду сразу после отправки на фронт в октябре 2022 года.
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