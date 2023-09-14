Олег Колесников назвал плюсы от бороды на фронте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы РФ из Челябинской области Олег Колесников будет носить бороду до победы в СВО. Как сообщил URA.RU сам парламентарий, борода показала свою эффективность на фронте.

По словам депутата, на фронте приходится очень много перемещаться. В основном это делают без погон. И только борода может стать отличительным признаком. В условиях, когда человека сложно опознать, это помогает.

«С одной стороны, это и удостоверение, с другой стороны — тепло. И вроде как борода — элемент воина. Она оказалась очень эффективной», — сообщил URA.RU Колесников.

Колесников начал отращивать бороду сразу после отправки на фронт в октябре 2022 года. Он защищал данный атрибут внешности воина, когда в январе этого года его коллега по парламенту генерал Виктор Соболев, руководствуясь уставом ВС РФ, решил обязать солдат бриться, находясь в боевых условиях. Тогда Колесников отметил, что данные условия отличаются от нормальных и заставлять солдат бриться в то время, когда они могут приносить реальную пользу, — неправильно. При этом он отметил, что, несмотря на все тяготы и лишения, солдат должен выглядеть подобающе.

Колесников отправился на фронт в октябре 2022 года. После курса боевого слаживания он был зачислен в БАРС «Каскад» и стал заниматься аэроразведкой. Спустя время его назначили командиром одного из расчетов БПЛА. С октября 2023 года он станет командиром батальона экспериментальной бригады «Гром-Каскад», специализирующейся на управлении БПЛА.