В США назвали четыре самые смертоносные военные системы РФ

BI: вертолет Ка-52 и БПЛА «Ланцет» являются смертоносным оружием России

24 сентября 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» может развивать свою скорость до 300 км/ч Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», дрон «Ланцет», бомбы и минные поля считаются самыми смертоносными военными системами РФ. Об этом сообщил новостной портал Business Insider. «Ка -52 — один из лучших и самых маневренных ударных вертолетов в мире. <…> Контрнаступлению Украины также препятствовали густонаселенные минные поля России. <…> Россия также использовала небольшие дроны-камикадзе такие, как беспилотник „Ланцет“, для атак на украинскую бронетехнику <…> Российские бомбы представляют собой серьезную проблему для Украины из-за сложности их перехвата», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что вертолет Ка-52 может быть оснащен противотанковыми ракетами ВИХР, ракетами АТАКА, ракетными установками Б8В-20 и зенитными управляемыми ракетами ИГЛА-В в зависимости от объекта. Отмечается, что самолет обладает маневренностью, которая позволяет ему зависать на большей высоте, чем другим вертолетам. Он может развивать свою скорость до 300 км/час. В материале отметили, что Ка-52 уничтожил большое количество западных боевых машин пехоты и танков. Эксперт по дронам из Университета Южной Дании Джеймс Паттон Роджерс ранее подчеркнул, что беспилотник «Ланцет-3» более точно попадает по целям. У российского дрона дальность действия примерно 40 км. Паттон Роджерс отметил, что БПЛА РФ наиболее эффективны против старых танков, легкой бронетехники и артиллерийских систем. Ранее журналисты из Индии сообщили, что вертолеты Ка-52 «Аллигатор» отслеживают и уничтожают позиции ВСУ в зоне проведения спецоперации. Техника доставляет множество проблем киевскому режиму. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что слова российского президента Владимира Путина о новом виде оружия должны вызывать беспокойство у США, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», дрон «Ланцет», бомбы и минные поля считаются самыми смертоносными военными системами РФ. Об этом сообщил новостной портал Business Insider. «Ка -52 — один из лучших и самых маневренных ударных вертолетов в мире. <…> Контрнаступлению Украины также препятствовали густонаселенные минные поля России. <…> Россия также использовала небольшие дроны-камикадзе такие, как беспилотник „Ланцет“, для атак на украинскую бронетехнику <…> Российские бомбы представляют собой серьезную проблему для Украины из-за сложности их перехвата», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что вертолет Ка-52 может быть оснащен противотанковыми ракетами ВИХР, ракетами АТАКА, ракетными установками Б8В-20 и зенитными управляемыми ракетами ИГЛА-В в зависимости от объекта. Отмечается, что самолет обладает маневренностью, которая позволяет ему зависать на большей высоте, чем другим вертолетам. Он может развивать свою скорость до 300 км/час. В материале отметили, что Ка-52 уничтожил большое количество западных боевых машин пехоты и танков. Эксперт по дронам из Университета Южной Дании Джеймс Паттон Роджерс ранее подчеркнул, что беспилотник «Ланцет-3» более точно попадает по целям. У российского дрона дальность действия примерно 40 км. Паттон Роджерс отметил, что БПЛА РФ наиболее эффективны против старых танков, легкой бронетехники и артиллерийских систем. Ранее журналисты из Индии сообщили, что вертолеты Ка-52 «Аллигатор» отслеживают и уничтожают позиции ВСУ в зоне проведения спецоперации. Техника доставляет множество проблем киевскому режиму. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что слова российского президента Владимира Путина о новом виде оружия должны вызывать беспокойство у США, передает телеканал 360.