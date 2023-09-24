ЧВК «Вагнер» займется подготовкой ополчения Ростовской области

24 сентября 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Представители ЧВК «Вагнер» подготовят ополчения Ростовской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Представители ЧВК «Вагнер» подготовят резервистов для народного ополчения Ростовской области. Об этом рассказал председатель регионального движения ветеранов боевых действий «Оплот» Валерий Бова. «Бывшие инструкторы „Вагнера“ будут тренировать добровольцев казачьего батальона резерва территориальной самообороны Ростовской области „Оплот-1“», — рассказал Бова журналистам ростовского издания 1RND. Все будет оплачено за счет средств учредителей «Оплота». По словам председателя, сейчас резервисты проходят переподготовку на базах «Оплот». Он также отметил, что у движения нет никаких политических целей. Будущим ополченцам не дадут в руки оружия, пока представители учредившие подготовку не будут взаимодействовать с правоохранительными органами. В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин организовал вооруженный мятеж в Ростове-на-Дону, который удалось остановить при содействии президента Беларуси Григория Лукашенко, написал «Царьград». Однако в Кремле не отрицают существенный вклад бойцов «Вагнер» в спецоперацию РФ на Украине. После подавления мятежа часть бойцов отправилась в Беларусь для оказания помощи в подготовке армии. Также сообщалось об отправке солдат группы «Вагнер» в Херсонскую область. Однако подробности об их миссии там пока неизвестны. 23 августа самолет Пригожина разбился в Тверской области, передает РТ. В результате авиакатастрофы погибли сам лидер ЧВК «Вагнер» и его «правая рука» Дмитрий Уткин. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители ЧВК «Вагнер» подготовят резервистов для народного ополчения Ростовской области. Об этом рассказал председатель регионального движения ветеранов боевых действий «Оплот» Валерий Бова. «Бывшие инструкторы „Вагнера“ будут тренировать добровольцев казачьего батальона резерва территориальной самообороны Ростовской области „Оплот-1“», — рассказал Бова журналистам ростовского издания 1RND. Все будет оплачено за счет средств учредителей «Оплота». По словам председателя, сейчас резервисты проходят переподготовку на базах «Оплот». Он также отметил, что у движения нет никаких политических целей. Будущим ополченцам не дадут в руки оружия, пока представители учредившие подготовку не будут взаимодействовать с правоохранительными органами. В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин организовал вооруженный мятеж в Ростове-на-Дону, который удалось остановить при содействии президента Беларуси Григория Лукашенко, написал «Царьград». Однако в Кремле не отрицают существенный вклад бойцов «Вагнер» в спецоперацию РФ на Украине. После подавления мятежа часть бойцов отправилась в Беларусь для оказания помощи в подготовке армии. Также сообщалось об отправке солдат группы «Вагнер» в Херсонскую область. Однако подробности об их миссии там пока неизвестны. 23 августа самолет Пригожина разбился в Тверской области, передает РТ. В результате авиакатастрофы погибли сам лидер ЧВК «Вагнер» и его «правая рука» Дмитрий Уткин. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.