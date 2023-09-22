Военкор Котенок: бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в Херсонскую область

22 сентября 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» находится в Херсонской области, сообщил Юрий Котенок Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в Херсонскую область. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок со ссылкой на свои источники. Официального подтверждения этой информации нет. «Группы ЧВК „Вагнер“ в настоящий момент прибыли в зону боевых действий в Херсонской области. Штурмовые отряды компании распределяются по секторам. Подробности пока не известны — информация под грифом „Секретно“», — написал Юрий Котенок в своем telegram-канале. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. После мятежа основателя компании Евгения Пригожина бойцам ЧВК «Вагнер» было предложено подписать контракт с Минобороны РФ, чтобы остаться работать в зоне СВО. Также они могли уехать в Белоруссию или вернуться к своим родным, передает RT. Спустя время в Кремле заявили, что ЧВК «Вагнер» больше нет. Существует только группа «Вагнер», которая обучает белорусских военных. Это заявление было сделано после того, как самолет Пригожина упал в Тверской области. В результате авиакатастрофы погибли лидер ЧВК «Вагнер» и его правая рука Дмитрий Уткин.

Бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в Херсонскую область. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок со ссылкой на свои источники. Официального подтверждения этой информации нет. «Группы ЧВК „Вагнер“ в настоящий момент прибыли в зону боевых действий в Херсонской области. Штурмовые отряды компании распределяются по секторам. Подробности пока не известны — информация под грифом „Секретно“», — написал Юрий Котенок в своем telegram-канале. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. После мятежа основателя компании Евгения Пригожина бойцам ЧВК «Вагнер» было предложено подписать контракт с Минобороны РФ, чтобы остаться работать в зоне СВО. Также они могли уехать в Белоруссию или вернуться к своим родным, передает RT. Спустя время в Кремле заявили, что ЧВК «Вагнер» больше нет. Существует только группа «Вагнер», которая обучает белорусских военных. Это заявление было сделано после того, как самолет Пригожина упал в Тверской области. В результате авиакатастрофы погибли лидер ЧВК «Вагнер» и его правая рука Дмитрий Уткин.