Военкор Котенок: бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в Херсонскую область

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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
ЧВК «Вагнер» находится в Херсонской области, сообщил Юрий Котенок Фото:
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Бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в Херсонскую область. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок со ссылкой на свои источники. Официального подтверждения этой информации нет.

«Группы ЧВК „Вагнер“ в настоящий момент прибыли в зону боевых действий в Херсонской области. Штурмовые отряды компании распределяются по секторам. Подробности пока не известны — информация под грифом „Секретно“», — написал Юрий Котенок в своем telegram-канале.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

После мятежа основателя компании Евгения Пригожина бойцам ЧВК «Вагнер» было предложено подписать контракт с Минобороны РФ, чтобы остаться работать в зоне СВО. Также они могли уехать в Белоруссию или вернуться к своим родным, передает RT.

Спустя время в Кремле заявили, что ЧВК «Вагнер» больше нет. Существует только группа «Вагнер», которая обучает белорусских военных. Это заявление было сделано после того, как самолет Пригожина упал в Тверской области. В результате авиакатастрофы погибли лидер ЧВК «Вагнер» и его правая рука Дмитрий Уткин.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в Херсонскую область. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок со ссылкой на свои источники. Официального подтверждения этой информации нет. «Группы ЧВК „Вагнер“ в настоящий момент прибыли в зону боевых действий в Херсонской области. Штурмовые отряды компании распределяются по секторам. Подробности пока не известны — информация под грифом „Секретно“», — написал Юрий Котенок в своем telegram-канале. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. После мятежа основателя компании Евгения Пригожина бойцам ЧВК «Вагнер» было предложено подписать контракт с Минобороны РФ, чтобы остаться работать в зоне СВО. Также они могли уехать в Белоруссию или вернуться к своим родным, передает RT. Спустя время в Кремле заявили, что ЧВК «Вагнер» больше нет. Существует только группа «Вагнер», которая обучает белорусских военных. Это заявление было сделано после того, как самолет Пригожина упал в Тверской области. В результате авиакатастрофы погибли лидер ЧВК «Вагнер» и его правая рука Дмитрий Уткин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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