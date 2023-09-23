Солист «Три дня дождя» признался, что выступал в Екатеринбурге под наркотиками

Глеб Викторов выступал в Екатеринбурге в наркотическом опьянении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов в июне 2023 года выступал в Екатеринбурге под воздействием наркотиков. Именно тогда музыкант вышел на сцену пьяным и не смог спеть. Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу «Вписка».

«Я проснулся, мне было очень плохо. Написал организаторам, чтобы отменяли концерт, но мне отказали. После чего я употребил наркотик и поехал на концерт. Перед самым выходом я просил отменить выступление, но меня не послушали, объяснив это тем, что ждут люди», — сказал музыкант.

Глеб Викторов добавил, что на следующий день ничего не помнил. «Также в то время я злоупотреблял алкоголем», — подытожил он.

В Екатеринбурге 4 июня солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов вышел на сцену пьяным и не смог выступать. После чего руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и блогер Юрий Хованский заступились за Викторова, но музыкальное объединение закрыли на время. Фанаты артиста пытались вернуть деньги, но попытки оказались безуспешны. В конце концов продюсер группы заявил, что компенсации ждать не стоит, ведь концерт фактически состоялся. Позже стало известно о новом проведении концерта, намеченном на 24 августа.