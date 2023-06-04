Мизулина заступилась за пьяного солиста группы «Три дня дождя», который дал концерт в Екатеринбурге

05 июня 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Мизулина считает, что государство должно четко регулировать концертную деятельность и не допускать подобных ситуаций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов и его команда должны вернуть деньги фанатам из Екатеринбурга. Кроме этого она осудила травлю в отношении музыканта. «Травлю, которую сейчас развернули в отношении исполнителя, я тоже не поддерживаю. Как и любую травлю в принципе. Человек очевидно болен, мы не врачи, чтобы определить, что он употребил. Да еще и по фото и видео. Понятно, что исполнителю требуется лечение. Полагаю, что за действия на концерте он должен извиниться и вернуть средства всем желающим», — сообщила Мизулина в своих соцсетях. Руководитель «Лиги безопасного интернета» считает, что Викторов не должен был выходить на сцену в неадекватном состоянии. «Лучше отменить выступление, чем проводить концерт в подобном виде. Даже если организаторы заставляют выходить на сцену. Это полное неуважение по отношению к тем, кто покупал билеты, планировал свое время, пришел. Неуважение к аудитории, к фанатам», — подчеркнула Мизулина. По ее словам, случай с солистом «Три дня дождя» — это не первый подобного рода инцидент. Ранее в аналогичных скандалах были замечены певицы Ольга Бузова и МакSим, исполнитель Дима Билан. Также Мизулина уверена, что государство должно все же четко регулировать концертную деятельность и не допускать подобных ситуаций. Случай с солистом группы «Три дня дождя» Глебом Викторовым произошел в Екатеринбурге 4 июня. Молодой человек вышел на сцену пьяным, постоянно падал и не мог петь. Одна часть поклонников считает, что музыкант устал и его нужно поддержать, другие отвернулись от артиста. Роспотребнадзор уверяет, что фанаты смогут вернуть деньги беспрепятственно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов и его команда должны вернуть деньги фанатам из Екатеринбурга. Кроме этого она осудила травлю в отношении музыканта. «Травлю, которую сейчас развернули в отношении исполнителя, я тоже не поддерживаю. Как и любую травлю в принципе. Человек очевидно болен, мы не врачи, чтобы определить, что он употребил. Да еще и по фото и видео. Понятно, что исполнителю требуется лечение. Полагаю, что за действия на концерте он должен извиниться и вернуть средства всем желающим», — сообщила Мизулина в своих соцсетях. Руководитель «Лиги безопасного интернета» считает, что Викторов не должен был выходить на сцену в неадекватном состоянии. «Лучше отменить выступление, чем проводить концерт в подобном виде. Даже если организаторы заставляют выходить на сцену. Это полное неуважение по отношению к тем, кто покупал билеты, планировал свое время, пришел. Неуважение к аудитории, к фанатам», — подчеркнула Мизулина. По ее словам, случай с солистом «Три дня дождя» — это не первый подобного рода инцидент. Ранее в аналогичных скандалах были замечены певицы Ольга Бузова и МакSим, исполнитель Дима Билан. Также Мизулина уверена, что государство должно все же четко регулировать концертную деятельность и не допускать подобных ситуаций. Случай с солистом группы «Три дня дождя» Глебом Викторовым произошел в Екатеринбурге 4 июня. Молодой человек вышел на сцену пьяным, постоянно падал и не мог петь. Одна часть поклонников считает, что музыкант устал и его нужно поддержать, другие отвернулись от артиста. Роспотребнадзор уверяет, что фанаты смогут вернуть деньги беспрепятственно.