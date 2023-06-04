Мизулина заступилась за пьяного солиста группы «Три дня дождя», который дал концерт в Екатеринбурге

Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов и его команда должны вернуть деньги фанатам из Екатеринбурга. Кроме этого она осудила травлю в отношении музыканта.
«Травлю, которую сейчас развернули в отношении исполнителя, я тоже не поддерживаю. Как и любую травлю в принципе. Человек очевидно болен, мы не врачи, чтобы определить, что он употребил. Да еще и по фото и видео. Понятно, что исполнителю требуется лечение. Полагаю, что за действия на концерте он должен извиниться и вернуть средства всем желающим», — сообщила Мизулина в своих соцсетях.
Руководитель «Лиги безопасного интернета» считает, что Викторов не должен был выходить на сцену в неадекватном состоянии. «Лучше отменить выступление, чем проводить концерт в подобном виде. Даже если организаторы заставляют выходить на сцену. Это полное неуважение по отношению к тем, кто покупал билеты, планировал свое время, пришел. Неуважение к аудитории, к фанатам», — подчеркнула Мизулина.
По ее словам, случай с солистом «Три дня дождя» — это не первый подобного рода инцидент. Ранее в аналогичных скандалах были замечены певицы Ольга Бузова и МакSим, исполнитель Дима Билан. Также Мизулина уверена, что государство должно все же четко регулировать концертную деятельность и не допускать подобных ситуаций.
Случай с солистом группы «Три дня дождя» Глебом Викторовым произошел в Екатеринбурге 4 июня. Молодой человек вышел на сцену пьяным, постоянно падал и не мог петь. Одна часть поклонников считает, что музыкант устал и его нужно поддержать, другие отвернулись от артиста. Роспотребнадзор уверяет, что фанаты смогут вернуть деньги беспрепятственно.
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