Музыкальный проект «Три Дня Дождя» закрыли после концерта в Екатеринбурге

Группа «Три дня дождя» временно приостанавливает свои гастроли по России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После сорванного концерта в Екатеринбурге у солиста группы «Три дня дождя» Глеба Викторова начались панические атаки. В связи с этим музыкальный проект временно закрыт. Об этом сообщает продюсер группы в telegram-канале лейбла IZBA.

«Проект закрыт на неопределенный срок, все концерты отменяем. Сегодня утром организм отказывался работать нормально, были страшнейшие панички (панические атаки — прим.URA.RU), психика просто лопнула. Мы просим прощения у аудитории, легко кидать тряпки, но это человек, он болен, и пора уже взяться за здоровье», — сообщают представители группы.

Сейчас музыканта будут обследовать врачи. «Будем разбираться, то ли печень остановилась, то ли психика не выдержала, за 20 мин до концерта он был норм (нормально — прим. URA.RU). Я лично не выпустил бы на сцену, если бы чувствовал, что будет так», — подчеркнул продюсер. Также он отметил, что специально поехал на гастроли с группой, потому что Викторов стал говорить и писать неадекватные вещи.

Инцидент с солистом группы «Три дня дождя» Глебом Викторовым произошел в Екатеринбурге 4 июня. Молодой человек вышел на сцену пьяным, валялся на полу и не мог петь. Одна часть поклонников считает, что музыканта нужно поддержать, другие отвернулись от артиста. Роспотребнадзор уверяет, что фанаты смогут вернуть деньги беспрепятственно. Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заступилась за пьяного солиста группы.