23 сентября 2023

Свердловские следователи подключились к делу о ДТП микроавтобуса с 15 детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург
Следователи начали проверку после ДТП микроавтобуса, в котором находились 15 детей (архивное фото) Фото:

Нижнесергинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области начал проверку ДТП с микроавтобусом, в котором находились 15 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

«В ходе процессуальной проверки Следственным комитетом выясняются все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия, выясняется точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Микроавтобус, в салоне которого находились 15 школьников, попал в ДТП с легковушкой Opel вечером 24 сентября. В результате аварии госпитализировали одну девочку, сообщали в Минздраве Свердловской области. В региональном УГИБДД отметили, что микроавтобус осуществлял поездку с нарушениями. К делу об аварии подключились сотрудники прокуратуры.

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Нижнесергинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области начал проверку ДТП с микроавтобусом, в котором находились 15 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. «В ходе процессуальной проверки Следственным комитетом выясняются все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия, выясняется точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Микроавтобус, в салоне которого находились 15 школьников, попал в ДТП с легковушкой Opel вечером 24 сентября. В результате аварии госпитализировали одну девочку, сообщали в Минздраве Свердловской области. В региональном УГИБДД отметили, что микроавтобус осуществлял поездку с нарушениями. К делу об аварии подключились сотрудники прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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