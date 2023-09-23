Свердловские следователи подключились к делу о ДТП микроавтобуса с 15 детьми

24 сентября 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Следователи начали проверку после ДТП микроавтобуса, в котором находились 15 детей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нижнесергинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области начал проверку ДТП с микроавтобусом, в котором находились 15 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. «В ходе процессуальной проверки Следственным комитетом выясняются все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия, выясняется точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Микроавтобус, в салоне которого находились 15 школьников, попал в ДТП с легковушкой Opel вечером 24 сентября. В результате аварии госпитализировали одну девочку, сообщали в Минздраве Свердловской области. В региональном УГИБДД отметили, что микроавтобус осуществлял поездку с нарушениями. К делу об аварии подключились сотрудники прокуратуры.

Нижнесергинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области начал проверку ДТП с микроавтобусом, в котором находились 15 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. «В ходе процессуальной проверки Следственным комитетом выясняются все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия, выясняется точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Микроавтобус, в салоне которого находились 15 школьников, попал в ДТП с легковушкой Opel вечером 24 сентября. В результате аварии госпитализировали одну девочку, сообщали в Минздраве Свердловской области. В региональном УГИБДД отметили, что микроавтобус осуществлял поездку с нарушениями. К делу об аварии подключились сотрудники прокуратуры.