Глава курганского депздрава Сигидаев хочет лишить частные клиники врачей

По словам Алексея Сигидаева, врачей, работающих в частных клиниках, лишат права обучаться за счет госбольниц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области предложат врачам принимать платно пациентов в государственных больницах. Это сделано для того, чтобы они не работали в частных поликлиниках. Об этом сообщил глава областного депздрава Алексей Сигидаев.

«Всем врачам будет предложено вести платный прием в рамках государственных больниц в их нерабочее время на своем месте, в своем кабинете, не тратя тем самым время на дорогу и суету», — рассказал Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также, по его словам, врачи будут больше, чем в частных клиниках, получать процент от платы за прием пациентов, и при необходимости будет увеличена стоимость услуг.

При этом Сигидаев отметил, что нововведение не будет касаться специалистов, которые оказывают в частных клиниках ту помощь, которую нельзя получить в полном объеме в государственных больницах. К таким услугам относится, в том числе, помощь в областях флебологии, эндокринологии и стоматологии.

Глава депздрава считает, что неправильно за счет национальной системы здравоохранения (НСЗ) обучать в госбольницах врачей, которые будут применять свои знания в частных клиниках. По этой причине такие врачи не будут иметь права на обучение и закупку оборудования под свои цели из общего бюджета НСЗ. Сигидаев добавил, что деньги на закупку и обучение будут направлять, в первую очередь, в те больницы, которые приносят доход.

Ранее глава депздрава пообещал нанять врачей в крупных городах, чтобы они проводили выездные осмотры детей в Курганской области. Также, чтобы справиться с дефицитом кадров, в регионе планируют обучать помощников фельдшеров.