22 сентября 2023

Курганские врачи будут бороться с нехваткой кадров по методу коллег из Оренбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Территория БСМП. Курган, фельдшер, машина скорой помощи, коронавирус, скорая помошь
В регионе будут внедрять практику, которая в Оренбурге применяется с 2022 года Фото:

На территории Курганской области планируют реализовать целевую программу «Помощник фельдшера», которая нацелена на борьбу с дефицитом кадров. Пилотными площадками станут девять округов, пояснил директор департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев. Эта практика уже применяется в Оренбурге, куда курганская делегация медиков ездила для обмена опытом.

«По итогам командировки в Оренбургскую область <…>. Девять муниципальных округов вошли в пилотный проект: Шумихинский, Альменевский, Каргапольский, Шатровский, Частоозерский, Петуховский, Макушинский, Белозерский и Варгашинский. В ближайшее время после доработки плана будет объявлен набор заявок на вакансию „Помощник фельдшера“», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Суть программы заключается в том, чтобы справиться с нехваткой медработников и обеспечить жителей небольших населенных пунктов необходимыми специалистами. Обучать сотрудников будут дистанционно, программа рассчитана на два месяца. В конце слушателям курсов выдадут свидетельство «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Платить за обучение не придется, расходы на себя возьмут медицинские организации.

Ранее Сигидаев обещал нанять врачей в крупных городах, чтобы они проводили выездные осмотры детей. Проблема возникла из-за нехватки детских ортодонтов и стоматологов в Курганской области. Он также обвинял жителей региона в том, что они своим негативным отношением вызывают у иногородних медработников желание покинуть территорию.

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На территории Курганской области планируют реализовать целевую программу «Помощник фельдшера», которая нацелена на борьбу с дефицитом кадров. Пилотными площадками станут девять округов, пояснил директор департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев. Эта практика уже применяется в Оренбурге, куда курганская делегация медиков ездила для обмена опытом. «По итогам командировки в Оренбургскую область <…>. Девять муниципальных округов вошли в пилотный проект: Шумихинский, Альменевский, Каргапольский, Шатровский, Частоозерский, Петуховский, Макушинский, Белозерский и Варгашинский. В ближайшее время после доработки плана будет объявлен набор заявок на вакансию „Помощник фельдшера“», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Суть программы заключается в том, чтобы справиться с нехваткой медработников и обеспечить жителей небольших населенных пунктов необходимыми специалистами. Обучать сотрудников будут дистанционно, программа рассчитана на два месяца. В конце слушателям курсов выдадут свидетельство «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Платить за обучение не придется, расходы на себя возьмут медицинские организации. Ранее Сигидаев обещал нанять врачей в крупных городах, чтобы они проводили выездные осмотры детей. Проблема возникла из-за нехватки детских ортодонтов и стоматологов в Курганской области. Он также обвинял жителей региона в том, что они своим негативным отношением вызывают у иногородних медработников желание покинуть территорию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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