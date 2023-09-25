Запад сомневается в том, что он продолжит поставлять Украине боеприпасы. Это связано с тем, что военный сектор Европы сократился. Об этом пишет газета The New York Times.
«Сейчас, в критический момент спецоперации, когда Украине не хватает артиллерийских снарядов для контрнаступления, эксперты, производители оружия и даже некоторые правительственные чиновники выражают сомнения. По их словам, сократившийся военный сектор Европы может быть просто не в состоянии нарастить производство достаточно быстро, чтобы достичь цели в миллион снарядов», — говорится в материале газеты. С марта правительства по всей Европе стали более агрессивно пополнять количество боеприпасов для собственных военных запасов, а не только в помощь Украине.
Ранее сообщалось, что в США разрушили надежды Украины на победу в конфликте с РФ с помощью ракет ATACMS. Это оружие не является универсальным решением, эти ракеты «имеют ценность лишь с пропагандистской точки зрения, чем с точки зрения военной составляющей».
Запад сомневается в том, что он продолжит поставлять Украине боеприпасы. Это связано с тем, что военный сектор Европы сократился. Об этом пишет газета The New York Times. «Сейчас, в критический момент спецоперации, когда Украине не хватает артиллерийских снарядов для контрнаступления, эксперты, производители оружия и даже некоторые правительственные чиновники выражают сомнения. По их словам, сократившийся военный сектор Европы может быть просто не в состоянии нарастить производство достаточно быстро, чтобы достичь цели в миллион снарядов», — говорится в материале газеты. С марта правительства по всей Европе стали более агрессивно пополнять количество боеприпасов для собственных военных запасов, а не только в помощь Украине. Ранее сообщалось, что в США разрушили надежды Украины на победу в конфликте с РФ с помощью ракет ATACMS. Это оружие не является универсальным решением, эти ракеты «имеют ценность лишь с пропагандистской точки зрения, чем с точки зрения военной составляющей».