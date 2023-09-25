NYT: Запад подставит Украину в критический момент из-за эгоизма

NYT: поставки оружия на Украину под сомнением из-за сокращения военного сектора
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Запад ставит под сомнение поставки боеприпасов на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад сомневается в том, что он продолжит поставлять Украине боеприпасы. Это связано с тем, что военный сектор Европы сократился. Об этом пишет газета The New York Times.

«Сейчас, в критический момент спецоперации, когда Украине не хватает артиллерийских снарядов для контрнаступления, эксперты, производители оружия и даже некоторые правительственные чиновники выражают сомнения. По их словам, сократившийся военный сектор Европы может быть просто не в состоянии нарастить производство достаточно быстро, чтобы достичь цели в миллион снарядов», — говорится в материале газеты. С марта правительства по всей Европе стали более агрессивно пополнять количество боеприпасов для собственных военных запасов, а не только в помощь Украине.

Ранее сообщалось, что в США разрушили надежды Украины на победу в конфликте с РФ с помощью ракет ATACMS. Это оружие не является универсальным решением, эти ракеты «имеют ценность лишь с пропагандистской точки зрения, чем с точки зрения военной составляющей».

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Запад сомневается в том, что он продолжит поставлять Украине боеприпасы. Это связано с тем, что военный сектор Европы сократился. Об этом пишет газета The New York Times. «Сейчас, в критический момент спецоперации, когда Украине не хватает артиллерийских снарядов для контрнаступления, эксперты, производители оружия и даже некоторые правительственные чиновники выражают сомнения. По их словам, сократившийся военный сектор Европы может быть просто не в состоянии нарастить производство достаточно быстро, чтобы достичь цели в миллион снарядов», — говорится в материале газеты. С марта правительства по всей Европе стали более агрессивно пополнять количество боеприпасов для собственных военных запасов, а не только в помощь Украине. Ранее сообщалось, что в США разрушили надежды Украины на победу в конфликте с РФ с помощью ракет ATACMS. Это оружие не является универсальным решением, эти ракеты «имеют ценность лишь с пропагандистской точки зрения, чем с точки зрения военной составляющей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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