РБК: Рогозина сделали сенатором Запорожья из-за надобности куда-то устроить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правительство РФ, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин не будет занимать руководящей должности в Совфеде РФ, сказал источник Фото:

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил должность сенатора от Запорожской области, так как уже больше года оставался без работы и его нужно было куда-то трудоустроить. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией кадрового вопроса.

После отставки с должности главы «Роскосмоса» 15 июля 2022 года Рогозин был без работы. «Нужно было [его] куда-то трудоустроить», — рассказал собеседник РБК.

Также собеседник агентства уточнил, что бывшего главу корпорации не будут назначать на руководящую должность в Совфеде РФ. Пока Рогозин останется рядовым сенатором, заключил источник.

Рогозин стал сенатором от Запорожья 23 сентября, пишет «Национальная служба новостей». Сам бывший глава «Роскосмоса» у себя в Telegram написал, что для него честь «защищать интересы Запорожской области и Новороссии в целом», дополняет RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил должность сенатора от Запорожской области, так как уже больше года оставался без работы и его нужно было куда-то трудоустроить. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией кадрового вопроса. После отставки с должности главы «Роскосмоса» 15 июля 2022 года Рогозин был без работы. «Нужно было [его] куда-то трудоустроить», — рассказал собеседник РБК. Также собеседник агентства уточнил, что бывшего главу корпорации не будут назначать на руководящую должность в Совфеде РФ. Пока Рогозин останется рядовым сенатором, заключил источник. Рогозин стал сенатором от Запорожья 23 сентября, пишет «Национальная служба новостей». Сам бывший глава «Роскосмоса» у себя в Telegram написал, что для него честь «защищать интересы Запорожской области и Новороссии в целом», дополняет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...