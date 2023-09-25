РБК: Рогозина сделали сенатором Запорожья из-за надобности куда-то устроить

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил должность сенатора от Запорожской области, так как уже больше года оставался без работы и его нужно было куда-то трудоустроить. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией кадрового вопроса.
После отставки с должности главы «Роскосмоса» 15 июля 2022 года Рогозин был без работы. «Нужно было [его] куда-то трудоустроить», — рассказал собеседник РБК.
Также собеседник агентства уточнил, что бывшего главу корпорации не будут назначать на руководящую должность в Совфеде РФ. Пока Рогозин останется рядовым сенатором, заключил источник.
Рогозин стал сенатором от Запорожья 23 сентября, пишет «Национальная служба новостей». Сам бывший глава «Роскосмоса» у себя в Telegram написал, что для него честь «защищать интересы Запорожской области и Новороссии в целом», дополняет RT.
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