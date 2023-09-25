Школу в Копейске назовут в честь Героя России Ольги Качуры 25 сентября 2023 в 13:47 Размер текста - 17 + Школа № 16 — самое новое и современная в Копейске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Школа № 16 города Копейска (Челябинская область) получит имя героя СВО Ольги Качуры. Такое решение примут депутаты города на заседании 27 сентября, сообщили URA.RU в собрании. «Ольга Качура не была в Копейске, но копейчане знают о ее боевом и жизненном пути и гордятся ей. Присвоение имени Ольги Качуры школе и установка мемориальной доски, — часть работы по патриотическому воспитанию, которая ведется в Копейске», — заявил URA.RU спикер городского собрания депутатов Евгений Гиске. Школа № 16 — самая новая в Копейске. Она была открыта зимой 2023 года. Ольга «Корса» Качура считается одной из основательниц воинских формирований Донецкой народной республики. Она — Герой России и Герой ДНР. Качура погибла 29 июля 2022 года в Горловке во время обстрела города со стороны вооруженных формирований Украины. Звание Героя России президент Владимир Путин присвоил Ольге Качуре посмертно. Школа № 16 города Копейска (Челябинская область) получит имя героя СВО Ольги Качуры. Такое решение примут депутаты города на заседании 27 сентября, сообщили URA.RU в собрании. «Ольга Качура не была в Копейске, но копейчане знают о ее боевом и жизненном пути и гордятся ей. Присвоение имени Ольги Качуры школе и установка мемориальной доски, — часть работы по патриотическому воспитанию, которая ведется в Копейске», — заявил URA.RU спикер городского собрания депутатов Евгений Гиске. Школа № 16 — самая новая в Копейске. Она была открыта зимой 2023 года. Ольга «Корса» Качура считается одной из основательниц воинских формирований Донецкой народной республики. Она — Герой России и Герой ДНР. Качура погибла 29 июля 2022 года в Горловке во время обстрела города со стороны вооруженных формирований Украины. Звание Героя России президент Владимир Путин присвоил Ольге Качуре посмертно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям