Школу в Копейске назовут в честь Героя России Ольги Качуры

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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, урок, класс, школа, занятия, старшеклассники
Школа № 16 — самое новое и современная в Копейске Фото:

Школа № 16 города Копейска (Челябинская область) получит имя героя СВО Ольги Качуры. Такое решение примут депутаты города на заседании 27 сентября, сообщили URA.RU в собрании.

«Ольга Качура не была в Копейске, но копейчане знают о ее боевом и жизненном пути и гордятся ей. Присвоение имени Ольги Качуры школе и установка мемориальной доски, — часть работы по патриотическому воспитанию, которая ведется в Копейске», — заявил URA.RU спикер городского собрания депутатов Евгений Гиске.

Школа № 16 — самая новая в Копейске. Она была открыта зимой 2023 года.

Ольга «Корса» Качура считается одной из основательниц воинских формирований Донецкой народной республики. Она — Герой России и Герой ДНР. Качура погибла 29 июля 2022 года в Горловке во время обстрела города со стороны вооруженных формирований Украины. Звание Героя России президент Владимир Путин присвоил Ольге Качуре посмертно.

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Школа № 16 города Копейска (Челябинская область) получит имя героя СВО Ольги Качуры. Такое решение примут депутаты города на заседании 27 сентября, сообщили URA.RU в собрании. «Ольга Качура не была в Копейске, но копейчане знают о ее боевом и жизненном пути и гордятся ей. Присвоение имени Ольги Качуры школе и установка мемориальной доски, — часть работы по патриотическому воспитанию, которая ведется в Копейске», — заявил URA.RU спикер городского собрания депутатов Евгений Гиске. Школа № 16 — самая новая в Копейске. Она была открыта зимой 2023 года. Ольга «Корса» Качура считается одной из основательниц воинских формирований Донецкой народной республики. Она — Герой России и Герой ДНР. Качура погибла 29 июля 2022 года в Горловке во время обстрела города со стороны вооруженных формирований Украины. Звание Героя России президент Владимир Путин присвоил Ольге Качуре посмертно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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