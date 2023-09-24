В Новом Уренгое погиб водитель MAN (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) при опрокидывании грузовика MAN погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

«Полицейские Нового Уренгоя устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб человек. Оно произошло сегодня на 682 километре автодороги Сургут-Салехард около 13.00», — говорится в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло между районами Коротчаево и Лимбяяха. Сотрудники полиции призывают водителей следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.