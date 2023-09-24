24 сентября 2023
23 сентября 2023

В Новом Уренгое при опрокидывании погиб водитель большегруза. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Южноуральский молокозавод и дом культуры Южноуральск Челябинск, ман, молоковоз
В Новом Уренгое погиб водитель MAN (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) при опрокидывании грузовика MAN погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

«Полицейские Нового Уренгоя устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб человек. Оно произошло сегодня на 682 километре автодороги Сургут-Салехард около 13.00», — говорится в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло между районами Коротчаево и Лимбяяха. Сотрудники полиции призывают водителей следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) при опрокидывании грузовика MAN погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону. «Полицейские Нового Уренгоя устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб человек. Оно произошло сегодня на 682 километре автодороги Сургут-Салехард около 13.00», — говорится в telegram-канале ведомства. ДТП произошло между районами Коротчаево и Лимбяяха. Сотрудники полиции призывают водителей следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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