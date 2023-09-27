27 сентября 2023

Курганские бойцы из зоны СВО получили госнаграды на фронте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Курганским бойцам вручили медали за «За отвагу» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Трое военнослужащих из Курганской области получили медали «За отвагу» за участие в зоне спецоперации на Украине. Госнаграды бойцам вручили на фронте, сообщают курганские волонтеры, занимающиеся сбором гуманитарной помощи для участников СВО.

«Наших доблестных бойцов наградили медалями „За отвагу“. Горжусь своими земляками. Работаем ради наших защитников. Мы крепкий тыл. Мы едины», — сообщил волонтер. Военные служат на передовой в одном формировании.

Ранее URA.RU писало, что курганец, служивший в спецназе Кадырова, получил госнаграду в Бахмуте. Мобилизованный боец был награжден медалью «За отвагу» за хорошие показатели выполнения боевых задач. Такую же медаль от министра обороны Шойгу на фронте за помощь в наступлении штурмовиков получил боец Юдин из Курганской области.

Бойцы из Курганской области получили госнаграды на фронте
Бойцы из Курганской области получили госнаграды на фронте
Фото:

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Трое военнослужащих из Курганской области получили медали «За отвагу» за участие в зоне спецоперации на Украине. Госнаграды бойцам вручили на фронте, сообщают курганские волонтеры, занимающиеся сбором гуманитарной помощи для участников СВО. «Наших доблестных бойцов наградили медалями „За отвагу“. Горжусь своими земляками. Работаем ради наших защитников. Мы крепкий тыл. Мы едины», — сообщил волонтер. Военные служат на передовой в одном формировании. Ранее URA.RU писало, что курганец, служивший в спецназе Кадырова, получил госнаграду в Бахмуте. Мобилизованный боец был награжден медалью «За отвагу» за хорошие показатели выполнения боевых задач. Такую же медаль от министра обороны Шойгу на фронте за помощь в наступлении штурмовиков получил боец Юдин из Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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