17 сентября 2023
16 сентября 2023

Курганский боец, служивший в спецназе Кадырова, получил госнаграду в Бахмуте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, автомат калашникова, разведка, штурм, боевые действия, участники сво, передок, передовая
Курганского бойца наградили медалью «За боевые отличия» Фото:
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Бывший курганский боец из отряда «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) получил медаль «За боевые отличия». Награда была вручена в зоне боевых действий в Бахмуте (Артемовске). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам военнослужащий.

«Получил медаль „За боевые отличия“. Ее вручили за охрану и проведение колонны подразделения в зону СВО, а также хорошие показатели выполнения боевых задач», — рассказал курганский боец.

После окончания контракта со спецотрядом «Ахмат» военнослужащий из Курганской области был мобилизован на фронт. Сейчас он служит в артиллерии на клещеевском направлении в ДНР.

Ранее URA.RU писало, что курганский военный рассказал, почему выбрал службу в спецназе Кадырова. По его словам, в отряд «Ахмат» он пошел, чтобы сражаться против ВСУ вместе с командиром Апты Алаудиновым. Также он сообщал, что служба в чеченском спецназе ему была ближе по духу, чем в ЧВК «Вагнер».

Курганский боец получил медаль «За боевые отличия» в зоне СВО
Курганский боец получил медаль «За боевые отличия» в зоне СВО

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Бывший курганский боец из отряда «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) получил медаль «За боевые отличия». Награда была вручена в зоне боевых действий в Бахмуте (Артемовске). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам военнослужащий. «Получил медаль „За боевые отличия“. Ее вручили за охрану и проведение колонны подразделения в зону СВО, а также хорошие показатели выполнения боевых задач», — рассказал курганский боец. После окончания контракта со спецотрядом «Ахмат» военнослужащий из Курганской области был мобилизован на фронт. Сейчас он служит в артиллерии на клещеевском направлении в ДНР. Ранее URA.RU писало, что курганский военный рассказал, почему выбрал службу в спецназе Кадырова. По его словам, в отряд «Ахмат» он пошел, чтобы сражаться против ВСУ вместе с командиром Апты Алаудиновым. Также он сообщал, что служба в чеченском спецназе ему была ближе по духу, чем в ЧВК «Вагнер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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