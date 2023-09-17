Курганского бойца наградили медалью «За боевые отличия» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший курганский боец из отряда «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) получил медаль «За боевые отличия». Награда была вручена в зоне боевых действий в Бахмуте (Артемовске). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам военнослужащий.

«Получил медаль „За боевые отличия“. Ее вручили за охрану и проведение колонны подразделения в зону СВО, а также хорошие показатели выполнения боевых задач», — рассказал курганский боец.

После окончания контракта со спецотрядом «Ахмат» военнослужащий из Курганской области был мобилизован на фронт. Сейчас он служит в артиллерии на клещеевском направлении в ДНР.

Ранее URA.RU писало, что курганский военный рассказал, почему выбрал службу в спецназе Кадырова. По его словам, в отряд «Ахмат» он пошел, чтобы сражаться против ВСУ вместе с командиром Апты Алаудиновым. Также он сообщал, что служба в чеченском спецназе ему была ближе по духу, чем в ЧВК «Вагнер».