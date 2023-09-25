Омбудсмен назвал число пленных и пропавших без вести пермяков в зоне СВО

Без вести пропавшими в зоне СВО числятся 53 пермских военнослужащих

53 жителя Пермского края числятся без вести пропавшими в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Пермского края стали чаще числиться пропавшими без вести и попадать в плен в зоне спецоперации. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

«На сегодняшний день в украинском плену находятся 11 человек. С соответствующими обращениями родственники обратились к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко. Еще 53 жителя Прикамья числятся пропавшими без вести», — сообщает «Ветта» со ссылкой на омбудсмена.

В середине сентября пропавшими без вести в зоне СВО числились 39 пермяков, а пленными — восемь. Для вызволения из плена омбудсмен сотрудничает с Минобоорны, контактной группой при федеральном Уполномоченном по правам человека и Красным Крестом.

Ранее стало известно о возвращении из украинского плена жителя Пермского края Руслана Широбокова. Он был одним из военнослужащих, которые вернулись в Россию в ходе обмена пленными в ночь с 7 на 8 марта 2023 года.