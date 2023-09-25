Омбудсмен назвал число пленных и пропавших без вести пермяков в зоне СВО

Без вести пропавшими в зоне СВО числятся 53 пермских военнослужащих
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53 жителя Пермского края числятся без вести пропавшими в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Пермского края стали чаще числиться пропавшими без вести и попадать в плен в зоне спецоперации. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

«На сегодняшний день в украинском плену находятся 11 человек. С соответствующими обращениями родственники обратились к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко. Еще 53 жителя Прикамья числятся пропавшими без вести», — сообщает «Ветта» со ссылкой на омбудсмена.

В середине сентября пропавшими без вести в зоне СВО числились 39 пермяков, а пленными — восемь. Для вызволения из плена омбудсмен сотрудничает с Минобоорны, контактной группой при федеральном Уполномоченном по правам человека и Красным Крестом.

Ранее стало известно о возвращении из украинского плена жителя Пермского края Руслана Широбокова. Он был одним из военнослужащих, которые вернулись в Россию в ходе обмена пленными в ночь с 7 на 8 марта 2023 года.

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Военнослужащие из Пермского края стали чаще числиться пропавшими без вести и попадать в плен в зоне спецоперации. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. «На сегодняшний день в украинском плену находятся 11 человек. С соответствующими обращениями родственники обратились к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко. Еще 53 жителя Прикамья числятся пропавшими без вести», — сообщает «Ветта» со ссылкой на омбудсмена. В середине сентября пропавшими без вести в зоне СВО числились 39 пермяков, а пленными — восемь. Для вызволения из плена омбудсмен сотрудничает с Минобоорны, контактной группой при федеральном Уполномоченном по правам человека и Красным Крестом. Ранее стало известно о возвращении из украинского плена жителя Пермского края Руслана Широбокова. Он был одним из военнослужащих, которые вернулись в Россию в ходе обмена пленными в ночь с 7 на 8 марта 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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