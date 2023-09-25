Представитель ЧВК «Вагнер» в Перми нашел важную деталь в видео с попавшим в плен экс-мэром

Боец ЧВК «Вагнер» в Перми: экс-мэр сдался в плен ненамеренно

25 сентября 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Боец частной военной компании обратил внимание на установленный Третьякову катетер (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-мэр Чайковского (Пермский край) Алексей Третьяков, оказавшийся в плену во время участия в спецоперации, на опубликованном видео был с установленным ему катетером. Это может говорить о том, что он действительно был ранен во время боя. А значит, сдался в плен ненамеренно. Таким мнением в беседе с URA.RU на условиях анонимности поделился один из представителей ЧВК «Вагнер» в Перми. «Во-первых, судя по опубликованному видео, он [Третьяков] оказался в плену в ходе боя, а не намеренно сдавался без сопротивления. Об этом говорит установленный на нем катетер. Во-вторых, то, что видео появилось в Сети, означает, что боец точно находится в обменном фонде у ВСУ, а значит, что его шансы вернуться домой очень высоки», — высказал мнение представитель частной военной компании. Третьяков являлся мэром Чайковского с 2014 по 2018 годы, а в 2019 году был осужден за превышение должностных полномочий. Ранее в Сети появилось видео, на котором человек, представившийся Алексеем Третьяковым, заявил, что он отправился на спецоперацию и попал в плен. В понедельник, 25 сентября, пермский омбудсмен Игорь Сапко подтвердил информацию о том, что в плену действительно находится бывший глава Чайковского. Сапко отметил, что к нему обратилась супруга Третьякова. Также уполномоченный по правам человека в Прикамье рассказал, что экс-чиновник находился на спецоперации в составе батальона «Ахмат». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-мэр Чайковского (Пермский край) Алексей Третьяков, оказавшийся в плену во время участия в спецоперации, на опубликованном видео был с установленным ему катетером. Это может говорить о том, что он действительно был ранен во время боя. А значит, сдался в плен ненамеренно. Таким мнением в беседе с URA.RU на условиях анонимности поделился один из представителей ЧВК «Вагнер» в Перми. «Во-первых, судя по опубликованному видео, он [Третьяков] оказался в плену в ходе боя, а не намеренно сдавался без сопротивления. Об этом говорит установленный на нем катетер. Во-вторых, то, что видео появилось в Сети, означает, что боец точно находится в обменном фонде у ВСУ, а значит, что его шансы вернуться домой очень высоки», — высказал мнение представитель частной военной компании. Третьяков являлся мэром Чайковского с 2014 по 2018 годы, а в 2019 году был осужден за превышение должностных полномочий. Ранее в Сети появилось видео, на котором человек, представившийся Алексеем Третьяковым, заявил, что он отправился на спецоперацию и попал в плен. В понедельник, 25 сентября, пермский омбудсмен Игорь Сапко подтвердил информацию о том, что в плену действительно находится бывший глава Чайковского. Сапко отметил, что к нему обратилась супруга Третьякова. Также уполномоченный по правам человека в Прикамье рассказал, что экс-чиновник находился на спецоперации в составе батальона «Ахмат».