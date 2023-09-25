В ДНР объяснили, что ВСУ делают с западными танками на фронте

Советник Пушилина Гагин: ВСУ не используют западные танки в целях экономии

25 сентября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Ян Гагин сообщил, что РФ легко уничтожает западные танки Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не отправляют западные танки на передовую, так как российские силы с легкостью уничтожают их. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, танки с Запада используют на закрытой огневой позиции. «Как только ВСУ стали терять „иномарки“, переданные их хозяевами из НАТО, в таких чудовищных количествах, <…> естественно, они начали их экономить <…> Хозяева попросили экономить именно эту технику, не высовывать ее вперед», — заявил Гагин в беседе с радио Sputnik. По его словам, Россия легко уничтожает западные танки с помощью советского оружия. Гагин отметил, что ВСУ потеряли большое количество солдат во время контрнаступления. Он подчеркнул, что Украина не может устраивать полноценные штурмы из-за нехватки бойцов. Ранее сообщалось, что американские танки Abrams прибыли на Украину на несколько месяцев раньше, чем предполагалось. Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Abrams «долго не проживут» на передовой.

ВСУ не отправляют западные танки на передовую, так как российские силы с легкостью уничтожают их. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, танки с Запада используют на закрытой огневой позиции. «Как только ВСУ стали терять „иномарки“, переданные их хозяевами из НАТО, в таких чудовищных количествах, <…> естественно, они начали их экономить <…> Хозяева попросили экономить именно эту технику, не высовывать ее вперед», — заявил Гагин в беседе с радио Sputnik. По его словам, Россия легко уничтожает западные танки с помощью советского оружия. Гагин отметил, что ВСУ потеряли большое количество солдат во время контрнаступления. Он подчеркнул, что Украина не может устраивать полноценные штурмы из-за нехватки бойцов. Ранее сообщалось, что американские танки Abrams прибыли на Украину на несколько месяцев раньше, чем предполагалось. Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Abrams «долго не проживут» на передовой.