В Германии объяснили, почему танки Abrams не помогут Украине

T-online: техобслуживание танков Abrams обойдется Украине дорого

25 сентября 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Украина не сможет организовать логистику для техобслуживания американских танков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новость по теме Чем опасны танки Abrams, доставленные на Украину Эффективное использование танков Abrams на Украине возможно только при организации логистики для технического обслуживания данной техники. Об этом заявил немецкий журналист Патрик Дикманн, подчеркнув, что организовать такое для Киева будет очень дорого. Поэтому эти танки не помогут Украине. «Подходит ли Abrams Украине? На самом деле, нет. Прежде всего, логистические цепочки длинные и дорогие. Танк очень зависим от технического обслуживания, а запасных частей в Европе практически нет. Поэтому западные сторонники Украины должны организовать сложную логистику технического обслуживания и ремонта. Это тоже долго и дорого», — пояснил Патрик Дикманн в своем материале для T-online. Автор добавил, что обучение украинских солдат обращению с американской техникой также обходится недешево. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о прибытии американских танков Abrams на Украину. По его словам, это пополнение усилит армию его страны. В свою очередь, американские журналисты уверены, что западная техника не поможет Киеву. О неэффективности американских танков на Украине сообщали и российские военные эксперты, передает MK.RU. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов также высказал сомнения в успехе Abrams на Украине, сообщает Life .

Эффективное использование танков Abrams на Украине возможно только при организации логистики для технического обслуживания данной техники. Об этом заявил немецкий журналист Патрик Дикманн, подчеркнув, что организовать такое для Киева будет очень дорого. Поэтому эти танки не помогут Украине. «Подходит ли Abrams Украине? На самом деле, нет. Прежде всего, логистические цепочки длинные и дорогие. Танк очень зависим от технического обслуживания, а запасных частей в Европе практически нет. Поэтому западные сторонники Украины должны организовать сложную логистику технического обслуживания и ремонта. Это тоже долго и дорого», — пояснил Патрик Дикманн в своем материале для T-online. Автор добавил, что обучение украинских солдат обращению с американской техникой также обходится недешево. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о прибытии американских танков Abrams на Украину. По его словам, это пополнение усилит армию его страны. В свою очередь, американские журналисты уверены, что западная техника не поможет Киеву. О неэффективности американских танков на Украине сообщали и российские военные эксперты, передает MK.RU. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов также высказал сомнения в успехе Abrams на Украине, сообщает Life.