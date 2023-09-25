Чем опасны танки Abrams, доставленные на Украину

Американские танки Abrams прибыли на Украину

Военные эксперты РФ в минусы танка Abrams ставят слабую броню и низкую маневренность Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украину досрочно прибыли первые американские танки Abrams. По мнению президента страны Владимира Зеленского, эти танки заметно усилят украинскую армию. Но российские военные эксперты подчеркивают, что данная техника не сильно изменит обстановку на фронте. URA.RU рассказывает, насколько опасны Abrams и как с ними бороться.

Характеристики американского танка

М1 Abrams является основным боевым танком США. Разные модификации танка стоят на вооружении американской армии. Танки поставляются и другим странам: Саудовской Аравии, Ираку, Польше, Тайваню и другим.

Масса танка составляет от 54 до 66,8 тонны в зависимости от его характеристики. Российские танки почти на 20 тонн легче.

в зависимости от его характеристики. Российские танки почти на 20 тонн легче. Скорость танка Abrams — 66,8 километров в час . Мощность двигателя составляет 1500 лошадиных сил.

. Мощность двигателя составляет Вооружение Abrams состоит из нарезной 105-мм пушки M68A1 и гладкоствольной 120-мм пушки M256. Боекомплект танка включает 42 снаряда.

пушки M68A1 и гладкоствольной пушки M256. Боекомплект танка включает 42 снаряда. Экипаж танка состоит из четырех человек. В свою очередь, российскими танками способны управлять трое.

Минусы танка Abrams

По мнению российского военного эксперта Андрея Клинцевича, американский танк Abrams имеет средние характеристики. Основные его минусы заключаются в отсутствии маневренности из-за тяжелых размеров. Также Abrams работает на затратном чистом авиационном керосине. При этом танк способен работать и на другом виде топлива, но это будет затратно. Поэтому за ним должны следовать топливозаправщики. Ряд российских аналитиков также отмечают слабую броню танка по бокам и в задней части. Слабой частью эксперты называют и верхнюю проекцию башни.

Американский танк не может выпускать реактивные снаряды. Особенностью танка является и то, что все снаряды приходится заряжать вручную. При этом российские танки способны это делать автоматически. Отсутствие осколочно-фугасного боекомплекта не позволяет Abrams успешно уничтожать вражеские укрепления, уточняют военные эксперты.

Плюсы Abrams

Тепловизионный прицел Abrams способен обнаружить противника на расстоянии до трех километров. Бронебойные снаряды также являются эффективными при уничтожении вражеской техники.

Неэффективность Abrams на Украине

По словам Клинцевича, украинская территория неприспособленна для эффективной эксплуатации Abrams. В первую очередь, подчеркивает эксперт, большинство украинских мостов не выдержат тяжелый вес танка. В связи с этим ему также будет трудно передвигаться по размокшей почве. Клинцевич уверен, Вашингтон передал Украине Abrams только в качестве политических целей.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов признавался в неэффективности Abrams на территории Украины. Основная его претензия заключалась в том, что Abrams будет полезен при специализированных операциях. Он также обозначил, что данный танк быстро уничтожат. Бывший офицер спецназа РФ в разговоре с URA.RU уточнял, что количества танков, отправленных на Украину, будет недостаточно для успешного украинского контрнаступления.