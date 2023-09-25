«УП»: Белый дом отправил Украине список условий для продолжения передачи помощи

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В Белом доме сформировали список требований, которые Украина должна выполнить Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для продолжения западной поддержки Украине необходимо выполнить ряд условий. Киев должен решить проблему с коррупцией в стране, реформировать судебную систему и изменить деятельность украинского минобороны. Соответствующие требования опубликовал заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл.

«Майк Пайл отправил в адрес Межведомственной координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения оказания ей военной помощи. <…> В частности, они касаются функционирования антикоррупционных органов, <…> судебной ветви власти», — передает «Украинская правда». Также Украина должна реформировать работу министерства обороны своей страны и других силовых ведомств.

В СМИ неоднократно писали о коррупционных скандалах на Украине. В июле этого года в ЦРУ начали бороться с этой проблемой. Ее решение также является одним из условий для вступления Украины в Евросоюз, передает «Национальная служба новостей». США и другие страны Запада в настоящий момент оказывают Киеву поддержку в виде финансов и вооружения.

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Для продолжения западной поддержки Украине необходимо выполнить ряд условий. Киев должен решить проблему с коррупцией в стране, реформировать судебную систему и изменить деятельность украинского минобороны. Соответствующие требования опубликовал заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл. «Майк Пайл отправил в адрес Межведомственной координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения оказания ей военной помощи. <…> В частности, они касаются функционирования антикоррупционных органов, <…> судебной ветви власти», — передает «Украинская правда». Также Украина должна реформировать работу министерства обороны своей страны и других силовых ведомств. В СМИ неоднократно писали о коррупционных скандалах на Украине. В июле этого года в ЦРУ начали бороться с этой проблемой. Ее решение также является одним из условий для вступления Украины в Евросоюз, передает «Национальная служба новостей». США и другие страны Запада в настоящий момент оказывают Киеву поддержку в виде финансов и вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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