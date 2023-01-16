Власти Украины поймали бизнесменов, отбиравших еду у ВСУ

16 января 2023 в 21:45 Размер текста - 17 +

Украинские бизнесмены перепродавали продукты, предназначенные для ВСУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Украинские власти разоблачили предпринимателей, занимающихся перепродажей продуктов питания, предназначенных для ВСУ. Об этом сообщается на сайте Державного бюро расследований. «Сотрудники ДБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении. Там уточнили, что одна из частных компаний, название которой не указано в источнике, занималась поставкой провизии более чем 45 военных частей. С момента начала спецоперации организация успела получить военных подрядов на сумму белее двух миллиардов гривен (3,7 миллиарда рублей). В документах бизнесмены указывали одно количество продуктов, а в воинские части отправляли совершенно другие объемы. Преступникам грозит наказание до восьми лет лишения свободы по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Ранее сообщалось, что на Украине воруют военную помощь от стран Запада, заявил украинский министр обороны Алексей Резников. Его слова приводит «Царьград». Также врио главы ДНР Денис Пушилин сказал, что украинцы перепродают западное оружие на черном рынке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские власти разоблачили предпринимателей, занимающихся перепродажей продуктов питания, предназначенных для ВСУ. Об этом сообщается на сайте Державного бюро расследований. «Сотрудники ДБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении. Там уточнили, что одна из частных компаний, название которой не указано в источнике, занималась поставкой провизии более чем 45 военных частей. С момента начала спецоперации организация успела получить военных подрядов на сумму белее двух миллиардов гривен (3,7 миллиарда рублей). В документах бизнесмены указывали одно количество продуктов, а в воинские части отправляли совершенно другие объемы. Преступникам грозит наказание до восьми лет лишения свободы по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Ранее сообщалось, что на Украине воруют военную помощь от стран Запада, заявил украинский министр обороны Алексей Резников. Его слова приводит «Царьград». Также врио главы ДНР Денис Пушилин сказал, что украинцы перепродают западное оружие на черном рынке.