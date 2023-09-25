Суд наказал за мошенничество экс-главу сельсовета с курганской «Рублевки»

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Экс-главу сельсовета из Кетовского округа Курганской области осудили за мошенничество Фото:

Бывшая глава Менщиковского сельсовета Кетовского округа, который иногда называют курганской «Рублевкой», незаконно выписала себе премию. Суд приговорил женщину к штрафу за мошенничество. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Бывшая глава Менщиковского сельсовета подделала решения сельской Думы о выплате себе единовременного денежного вознаграждения. Она предоставила их в администрацию района. В результате ей были выплачены денежные средства в сумме 28 тысяч 444 рубля», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

По приговору суда экс-главе сельсовета назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Она лишена права занимать должности в органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. С подсудимой взысканы похищенные денежные средства в сумме 28 тысяч 444 рубля.

По данным прокуратуры, женщина себя виновной не признала. Приговор в отношении бывшей главы Менщиковского сельсовета Натальи Коробейниковой вступил в законную силу.

Ранее экс-глава Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области Людмила Возмилова была признана виновной в земельных махинациях. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно с испытательным сроком в 1,5 года.

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Бывшая глава Менщиковского сельсовета Кетовского округа, который иногда называют курганской «Рублевкой», незаконно выписала себе премию. Суд приговорил женщину к штрафу за мошенничество. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Бывшая глава Менщиковского сельсовета подделала решения сельской Думы о выплате себе единовременного денежного вознаграждения. Она предоставила их в администрацию района. В результате ей были выплачены денежные средства в сумме 28 тысяч 444 рубля», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. По приговору суда экс-главе сельсовета назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Она лишена права занимать должности в органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. С подсудимой взысканы похищенные денежные средства в сумме 28 тысяч 444 рубля. По данным прокуратуры, женщина себя виновной не признала. Приговор в отношении бывшей главы Менщиковского сельсовета Натальи Коробейниковой вступил в законную силу. Ранее экс-глава Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области Людмила Возмилова была признана виновной в земельных махинациях. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно с испытательным сроком в 1,5 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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